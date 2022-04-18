1個月6連犯 假買遊戲機真搶劫 警通緝3嫌

以「假買遊戲機真搶劫」的手法，連續在一個月內作案至少六次的其中一名嫌犯。(警方提供)

三位嫌犯在最近一個月內，以「假買遊戲機真搶劫」的手法，連續在一個月內作案至少六次，市警17日公布其中一位嫌犯照片，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，三嫌犯先在社群 網路物色想要出售遊戲機或電子產品的賣家，假扮買家將他們約到指定地點後再實施搶劫，上月3日，他們在布郎士從一名29歲男子身上搶走價值1050元的顯卡，在皇后區一名40歲男子身上搶走一台PlayStation；本月3日及8日，他們從布朗士 搶走兩台PlayStation5；本月10日及12日，則分別在布朗士及曼哈頓搶走價值6000元的珠寶以及1300元的相機設備。

根據警方公布的圖片，其中一位主要嫌犯頸部有Air Jordan紋身，曾開一輛深藍色的本田雅閣(Honda Accord)作案，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。