恐懼止步 槍案地鐵站藝術家留言

藝術家在地上用粉筆創作,留下暖心信息。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵爆發恐襲式濫射,不僅造成29人受傷,案件中細思極恐的細節也給紐約市 民帶來衝擊與恐懼,案發的36街地鐵站 內外至今均有警員站崗;紐約市知名藝術家也在槍案後,用不同顏色的粉筆在地上留言,用藝術鼓勵民眾振作,絕不被邪惡打敗。

地鐵D、N、R車途經36街地鐵站,是布魯克林南區通往華人 聚集地的班森賀、8大道、戴克高地、貝瑞吉等必搭列車,案發當日該站停止服務,無數華人通勤客的日常生活受到影響;隨著嫌犯詹姆斯(Frank James)落網,乘客終於放下懸著的心重新搭乘地鐵,但也變得比以往更警覺。

案發幾天後的15日,36街地鐵站仍有多名警員站崗,除地鐵站台兩名警員外,地鐵入口處也有警察駐守;華裔乘客林先生表示,像槍案這類的襲擊難以預防,但現實是很多人還是別無選擇要搭乘地鐵到其他地方工作,看見市府加強警察在捷運系統的存在感,多少令乘客感到放心。

專門用粉筆在紐約市角落創作而爆紅的網紅藝術家翁沙爾(Han Honschar),槍案之後也給紐約客在案發地鐵站入口處留下暖心信息;他用色彩繽紛的粉筆寫道「恐懼止步於此」(Fear Stops Here)、「只要團結,我們就不會讓魔鬼遮蔽我們的日落」(Together, we will not let the devil darken our Sunset)。

他也感謝紐約市警的付出,也利用創作向槍手喊話:「你可以嘗試傷害我們,但你永遠不會抹滅紐約客精神」(You may try to kill us, but you will never kill our New York Spirit),滿地暖心的彩色創作讓不少乘客和路人停下腳步觀看,並紛紛拿出手機拍照留念。

華裔女乘客表示,日落公園是多元族裔群聚的社區,前後遭遇新冠疫情衝擊、華人也成為仇亞反罪下的受害者,現在又經歷地鐵恐襲,居民心理負擔沉重;但案發後市民發揮相互關心、鼓勵的精神,令人感到動容,「現在的我們急需這樣的能量」。