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恐懼止步 槍案地鐵站藝術家留言

記者顏潔恩／紐約報導
藝術家在地上用粉筆創作，留下暖心信息。(記者顏潔恩/攝影)
藝術家在地上用粉筆創作，留下暖心信息。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵爆發恐襲式濫射，不僅造成29人受傷，案件中細思極恐的細節也給紐約市民帶來衝擊與恐懼，案發的36街地鐵站內外至今均有警員站崗；紐約市知名藝術家也在槍案後，用不同顏色的粉筆在地上留言，用藝術鼓勵民眾振作，絕不被邪惡打敗。

地鐵D、N、R車途經36街地鐵站，是布魯克林南區通往華人聚集地的班森賀、8大道、戴克高地、貝瑞吉等必搭列車，案發當日該站停止服務，無數華人通勤客的日常生活受到影響；隨著嫌犯詹姆斯(Frank James)落網，乘客終於放下懸著的心重新搭乘地鐵，但也變得比以往更警覺。

案發幾天後的15日，36街地鐵站仍有多名警員站崗，除地鐵站台兩名警員外，地鐵入口處也有警察駐守；華裔乘客林先生表示，像槍案這類的襲擊難以預防，但現實是很多人還是別無選擇要搭乘地鐵到其他地方工作，看見市府加強警察在捷運系統的存在感，多少令乘客感到放心。

專門用粉筆在紐約市角落創作而爆紅的網紅藝術家翁沙爾(Han Honschar)，槍案之後也給紐約客在案發地鐵站入口處留下暖心信息；他用色彩繽紛的粉筆寫道「恐懼止步於此」(Fear Stops Here)、「只要團結，我們就不會讓魔鬼遮蔽我們的日落」(Together, we will not let the devil darken our Sunset)。

他也感謝紐約市警的付出，也利用創作向槍手喊話：「你可以嘗試傷害我們，但你永遠不會抹滅紐約客精神」(You may try to kill us, but you will never kill our New York Spirit)，滿地暖心的彩色創作讓不少乘客和路人停下腳步觀看，並紛紛拿出手機拍照留念。

華裔女乘客表示，日落公園是多元族裔群聚的社區，前後遭遇新冠疫情衝擊、華人也成為仇亞反罪下的受害者，現在又經歷地鐵恐襲，居民心理負擔沉重；但案發後市民發揮相互關心、鼓勵的精神，令人感到動容，「現在的我們急需這樣的能量」。

36街地鐵站仍有警察在旁駐守。(記者顏潔恩/攝影)
36街地鐵站仍有警察在旁駐守。(記者顏潔恩/攝影)

地鐵站 紐約市 華人

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