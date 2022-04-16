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案發日308萬人搭地鐵 布碌崙小巴生意差

記者顏潔恩／紐約報導
布魯克林的小巴生意並不理想，司機只有在槍案當日較忙碌。(記者顏潔恩/攝影)
布魯克林的小巴生意並不理想，司機只有在槍案當日較忙碌。(記者顏潔恩/攝影)

根據大都會運輸署(MTA)的最新數據顯示，布碌崙(布魯克林)日落公園發生地鐵槍擊案當日，全市仍有超過300萬人搭乘地鐵通勤；隨著槍手在逃的消息曝光，後來的通勤人數有所減少，但隔日又幾乎回到正常狀態，說明捷運系統仍是民眾重要的代步工具。

根據MTA網站，12日槍案發生當日紐約市共有308萬4636人搭乘地鐵，在日落公園爆發槍擊案以及槍手詹姆斯(Frank James)在逃消息曝光後，引起民眾恐慌，反應在乘客人數上，出現過去一周最低的通勤客數字；與疫情前的數字相比，平日通勤乘客恢復數字多介於56至58%間，但當日僅恢復到52%。

從一周前的同期數據來看，上周二共有336萬3484人通勤，通勤率與疫前相比達58.3%，槍案當日通勤人數減少27萬8848人。

雖然槍擊案影響數據，但案發隔日13日通勤人數幾乎恢復到與上周的同期數據，共有322萬6543人搭地鐵，一周前的人數是331萬8032人，波動幅度少於10萬人；「儘管本周發生令人感到難以置信且不安的消息，但乘客量還是在逐漸回升中」，MTA主席利博(Janno Lieber)表示，捷運系統仍是大眾賴以使用的代步工具。

槍擊案引發不少人的恐慌，許多華人家長更是擔憂孩子搭乘地鐵的安全問題，想方設法找出代替地鐵的交通工具；在曼哈頓華埠，很多華人選擇搭乘小巴前往布魯克林8大道、皇后區法拉盛，槍案後明顯搭乘小巴的乘客增加。

然而從布魯克林前往到華埠、法拉盛的小巴生意卻沒有起色，小巴司機溫先生說，只有槍案當日地鐵停擺，頓時人潮湧入搭小巴去曼哈頓，一整天都非常忙碌；但之後地鐵恢復服務，小巴生意回歸慘淡，他指出交通擁堵是很多上班族不想搭乘的原因，搭乘地鐵還是較快。

「除非是老人家到曼哈頓辦事、買東西，不趕時間才會搭小巴」，溫先生無奈表示，小巴生意逐步沒落，在疫情後一直無法全面恢復，「基本上已經要宣告倒閉、混不下去了」；雖然搭乘公共交通工具有風險，但民眾還是傾向於提高警惕，搭乘地鐵通勤。

曼哈頓小巴生意不錯，仍有不少民眾排隊前往其他華社地區。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓小巴生意不錯，仍有不少民眾排隊前往其他華社地區。(記者顏嘉瑩/攝影)

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