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布朗士火災敲警鐘 全市擬嚴查公寓安全門

記者和釗宇／紐約報導
今年初在布朗士的失火公寓自動安全門未正常關閉加劇火勢，市議會提案，將嚴查全市自動安全門維護不利的大樓業者。(美聯社)
今年初在布朗士的失火公寓自動安全門未正常關閉加劇火勢，市議會提案，將嚴查全市自動安全門維護不利的大樓業者。(美聯社)

曼哈頓華埠一棟公寓樓15日發生火災，造成兩死；今年初布朗士公寓也發生32年來最慘烈的火災，由於自動安全門故障，煙霧蔓延全樓造成17死；市議會提案，嚴查全市公寓自動安全門，謊報維護情況者將被罰款。

市議員費力茲(Oswald Feliz)的提案內容，旨在嚴查公寓的自動安全門維護情況，表示市府對違反公寓維護規定的房東懲罰太輕；根據2018年通過的法案，市府要求所有公寓樓都安裝安全門，但市府僅要求房東將違規情況報備，改正後也不要求提供證據，「我們知道相關違規都可能導致更嚴重的悲劇，市府應該更嚴格要求。」

該提案將要求紐約市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)，在房東提交自動安全門違規材料後的七日內進行檢查，若發現違規仍未更正，HPD將派員維修，由房東承擔開支；如果發現房東謊稱自動安全門違規已經更正，房東將面臨250元至1000元不等的罰款。

提案預計將在本月進行投票，但由於市府預算縮減以及人員減少的情形，可能讓實際執行面臨困難。

今年初在布朗士發生的大火，根據調查，火勢由二、三層複式公寓內的「電暖器故障」引起，但應該要自動關閉的安全門未能正常關閉，加劇了火勢，導致濃煙蔓延至全樓，使大批居民吸入有害氣體身亡。

今年初在布朗士的失火公寓自動安全門未正常關閉加劇火勢，市議會提案，將嚴查全市自動...
今年初在布朗士的失火公寓自動安全門未正常關閉加劇火勢，市議會提案，將嚴查全市自動安全門維護不利的大樓業者。(市長辦公室提供)

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