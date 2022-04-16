2高傳染性亞變種病毒 恐造成紐約大傳播

州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

紐約州 府15日發布新冠預警，提醒兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株在紐約傳播速度遠高於全國，恐造成「重大社區傳播」；建議居民在復活節周末，注意防疫安全建議，在室內儘量配戴口罩。

州衛生廳表示，除了高度傳染性的BA.2毒株之外，變種病毒 Omicron的兩個亞變種毒株BA.2.12和BA.2.12.1，正在確診新病例中占據主導地位，在紐約州的傳播速度遠遠高於全國。

根據州府發布的最新報告，截至4月中旬，BA.2.12和BA.2.12.1在紐約州中部的傳播率超過90%，造成最近幾周的突破性感染現象飆升；衛生官員表示，亞變種病毒在該地區迅速蔓延，恐將形成社區傳播。

州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)提醒公眾密切關注兩個最新出現的亞變種病毒，並立即採取預防行動；她說，雖然毒株是新的，但打擊它的工具卻不是，「如果我們每個人都接種疫苗並配戴口罩，那將發揮顯著的作用。」

根據世界衛生組織(WHO)聲明，BA.2毒株比Omicron更具傳染性，可能是迄今傳染性最強的病毒形式，但沒有證據表明BA.2毒株更具有疫苗抗性，所以「值得謹慎，而不必恐慌」。此外，報告顯示新毒株的感染症狀非常溫和，和尋常感冒無異，且不會使人昏昏欲睡。

截至目前，紐約州中部的部分地區，譬如奧農達加郡(Onondaga County)和卡尤加縣(Cayuga County)，已被聯邦疾病防治中心(CDC)列為高風險地區，其他周邊地區也屬於警戒區，為防止紐約市「淪陷」，在復活節(Easter)和猶太宗教日逾越節(Passover)到來的周末，市衛生局提醒市民注意防疫安全建議，在室內儘量配戴口罩，特別是不清楚同行人員疫苗接種狀況的情形下。

「鼓勵你的朋友們在周末見面前先做個新冠檢測 」，紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)呼籲，民眾應積極檢測，也可以免費索取居家檢測盒，以行動阻止病毒的傳播。更多資訊可上nyc.gov/covidtest或撥打311熱線。