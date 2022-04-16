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紐約客談／民主黨左右互搏 打擊犯罪前景堪憂

紐約客談

布碌崙(布魯克林)地鐵恐怖槍擊案震動紐約，十多人在槍擊案中受傷，亞當斯(Eric Adams)上任市長以來，打擊犯罪的政策似乎並未起效；本來這應該是亞當斯繼續加大力度打擊犯罪的好契機，但苦於感染新冠隔離，亞當斯只能遠程發聲，直斥「黑命貴」(Black Lives Matter)支持者雙重標準。

亞當斯的論點是，槍擊案中的受害者都是非洲裔，但這個時候大喊「黑命貴」的人卻銷聲匿跡，這些人並不是真正在乎非洲裔的死活，「每天晚上都有非洲裔兒童在槍擊案中死去，如果他們真的在乎，現在就應該像弗洛伊德被跪殺後那樣全體上街；做人不能太雙標。」

不出意外，亞當斯這一溫和派的觀點，遭到左派的市議長歐德思(Adrienne Adams)駁斥，表示「黑命貴」絕對在乎非洲裔的死活，「我絕對不贊成市長的說法。」

作為溫和派，亞當斯的核心訴求是打擊犯罪；作為非洲裔市長，他看到槍擊案的受害者大多是非洲裔，自然心生惻隱。

而歐德思支持「黑命貴」的出發點則是，非洲裔也的確受到警察的針對執法，所以「黑命貴」絕對在乎非洲裔的死活。

不難看出，這兩位Adams實際上是在各說各話，二人說的雖然都是事實，但從不同的立場出發，就有完全不同的解讀；不同的解讀，會造成不同的政治影響：兩位Adams其實就是左右互搏，觀點互相抵消之後，打擊犯罪的政策，仍然難以推行，而代價就是人們繼續生活在恐懼之中，每天依然繼續有非洲裔遭受槍擊之害。

（紐約客談，每周二至周六見報）

亞當斯 槍擊 地鐵

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