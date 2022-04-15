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紐約槍案後市民指責監視器故障 MTA:正常運作也不會更快逮到槍手

記者顏潔恩／紐約報導
紐約槍擊案發後，警方在收取現場附近的街邊監視器。(Getty Images)
紐約槍擊案發後，警方在收取現場附近的街邊監視器。(Getty Images)

布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯(Frank James)逃亡超過一日才終於落網，期間市民憂心不敢出門，把問題指向地鐵站監視器故障造成的影像無法即時回傳，延誤調查進度；大都會運輸署(MTA)對此回應，儘管部分監視器故障，但槍擊發生的列車線路上至少有數百個攝像機，紐約市警後來截取多個拍攝到詹姆斯的畫面，就算地鐵監視器正常運作也不會協助更快抓到嫌犯。

據News12報導，詹姆斯12日早晨在往曼哈頓方向的N車引爆大規模槍擊案，造成29人受傷、10人中彈；警方消息指出，列車駛入的36街地鐵站的監視器發生故障，造成無法及時掌握槍手行蹤，全依賴民眾上傳在社群媒體的貼文及視頻進行調查。

詹姆斯逃亡近30小時後遭到逮捕，紐約市警第一時間受到市民的指責，詢問為何故障的監視器沒及時修復，造成調查進度延誤，民眾人心惶惶；警方日前解釋，紐約市警有權限觀看並截取攝像機視頻，也可以定時查看是否在正常工作，但這些監視器仍是MTA的財產與責任。

MTA表示，全市捷運系統472個地鐵站共安裝約1萬個攝像機，他們是基於互聯網連接的系統，案發時部分攝像機因伺服器產生問題所以沒有辦法回傳影片；但沿著槍擊案發的列車路線上仍有啟用的600個攝像機，通過這些攝像機和街道上的監控錄像，警方成功截獲多個拍攝到詹姆斯行動的畫面。

MTA主席利博(Janno Lieber)表示，槍手引發N車槍案後趁亂搭上R車逃離現場，成功在很長一段時間內，躲避執法人員的追緝；就算監視器正常運作，也不會協助更快抓到嫌犯。

地鐵站 槍擊 MTA

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