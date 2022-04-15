地鐵槍手住處 搜出大量彈藥武器

詹姆斯的聯邦公設辯護律師Mia Eisner-Grynberg(左)。（記者顏潔恩／攝影）

在布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵 引爆大規模槍擊案的槍手詹姆斯(Frank James)，14日在紐約東區聯邦地區法院過堂，被控恐怖攻擊公共交通系統的聯邦罪名；法官拒絕詹姆斯保釋，裁定羈押待審；檢方披露的信息指出，在槍手住處尋獲大量的彈藥及槍械武器，若他未被及時抓捕，恐釀更多襲擊案件。

布碌崙地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯14日在紐約東區聯邦法官過堂時的畫像。(路透)

詹姆斯被捕時身上有威斯康辛州的駕照、38元現金和一部手機，他還有另一部手機，據稱掉落在案發現場；自13日下午被捕以來，詹姆斯拒絕對槍案向警員作出回應，態度冷靜且冷酷。

14日中午過堂花了不到十分鐘，詹姆斯言語寥寥，法官例行詢問一些問題，他回應「是的」表示理解法律程序；根據法律文件，詹姆斯於槍案前一日租用U-haul貨車，12日大清早從費城駕駛抵達布魯克林，已事先準備好所有的武器和工具。

詹姆斯利用建築工地背心、安全帽進行偽裝，逃離案發現場前脫下，好讓自己不被發現；他對紐約市 地鐵系統造成20多年來最恐怖的威脅，但目前當局相信他不屬於任何恐怖組織。

執法人員還分別在他抵達紐約市以前暫居的住處、U-haul貨車以及儲藏庫內搜出更多槍械、彈藥、電槍、高容量彈匣、煙霧彈等武器，相信他將引發更多襲擊案；檢方也指出，嫌犯沒有一個永久性住址，數年來在全美多地輾轉生活，在紐約市也沒有固定的聯繫，有潛逃風險。

法官Roanne L. Mann對詹姆斯設下「永久羈押令」(permanent order of detention)，儘管現在拒絕設保，但允許辯方未來提出保釋申請；擔任詹姆斯的聯邦公設辯護律師Mia Eisner-Grynberg同意法官的決定；她還向監獄局(Bureau of Prisons)提出要求，為詹姆斯進行精神評估，另外也供應他鎂片來治療腿部抽筋。

辯護律師稍後在記者會表示，12日發生的槍擊案是一場悲劇，慶幸的是沒造成更嚴重的傷亡，很多前期報告的內容不準確，「不應急於(對詹姆斯)下定論」；目前確定的是，詹姆斯13日看見自己的圖像遍布新聞版面，曾撥打止罪熱線Crime Stoppers求助，他甚至說出自己身穿的衣服特徵、背著綠色書包。不過外界認為這通報警電話是挑釁。

隨著詹姆斯身分曝光，愈來愈多關於他的信息也被揭露，據紐約郵報報導，57歲的前罪犯懷爾德(Albert Wilder)於三個月前最後一次在布朗士 見到詹姆斯，兩人參與由Argus Community提供的團體心理治療。

據懷爾德描述，詹姆斯只是坐在一旁，非常安靜且情緒化，「你知道的，當某些人看起來正在經歷著一些事，你能感覺到他們很惱怒所以不敢交談，他就是那樣(的狀態)」；詹姆斯也是十足的「街頭人」(street person)，經常搭乘地鐵和公車，並頻繁遊蕩在布朗士219街至230街附近。