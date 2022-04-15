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地鐵槍手開33槍無人死 專家：槍械故障、槍放低是主因

記者胡聲橋／紐約報導
專家認為，槍械故障、嫌犯持槍位置、車廂內煙霧瀰漫等，是布碌崙地鐵槍擊案無人死亡的因素。(美聯社)
專家認為，槍械故障、嫌犯持槍位置、車廂內煙霧瀰漫等，是布碌崙地鐵槍擊案無人死亡的因素。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯(Frank James)日前落網，紐約市民提著的心終於平復下來，但人們緊接著就發現一個驚人的事實：槍手在一節地鐵車廂裡近距離向人群發射了33顆子彈，十人中槍，卻沒有一個人死亡。專家認為，槍械故障、持槍位置、煙霧瀰漫和其他干擾因素都是可能的原因。

一位了解案情的警局高階官員告訴紐約時報，無人死亡的一個主要原因是詹姆斯的克羅格手槍卡殼了。詹姆斯於2011年在俄亥俄州哥倫布市合法購買了克羅格手槍，他一共攜帶了三個各裝彈30發的彈夾；這種超大容量彈夾在紐約州是非法的。

詹姆斯打完一整個彈夾，裝進第二個彈夾，又打了三發子彈，這時，子彈卡殼了。也就是說，嫌犯的手槍失靈了，子彈打不出去了。如果子彈不卡殼，在車廂這個密閉的空間裡，詹姆斯還可以再近距離發射57發子彈，後果不堪設想。

據克羅格手槍專家說，當槍的內部結構被汙物堵塞，或安裝了與手槍不兼容的彈夾時，就會發生這種故障；這位專家還說，詹姆斯的超大容量彈夾不是克羅格公司生產的。

專家認為，槍械故障、嫌犯持槍位置、車廂內煙霧瀰漫等，是布碌崙地鐵槍擊案無人死亡的...
專家認為，槍械故障、嫌犯持槍位置、車廂內煙霧瀰漫等，是布碌崙地鐵槍擊案無人死亡的因素。(美聯社)

詹姆斯發射克羅格手槍的方式也救了乘客的命；有好幾名乘客都被子彈擊中了下肢。27歲的本卡達(Hourari Benkada)說，槍擊案開始時，他就坐在詹姆斯旁邊，一顆子彈穿過了他膝蓋的後部。20歲建築工人佩雷斯(Rudy Pérez)的左腿被擊中。

專家猜測，詹姆斯是把槍放在髖部高度開槍的；因為槍放得很低，也就大大失去了準頭。

一些受害者是吸入了煙霧彈釋放的氣體後被嗆傷的；煙霧彈釋放的氣體也讓詹姆斯看不清自己的目標，讓眾多乘客逃過一劫。

地鐵 槍擊 俄亥俄州

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