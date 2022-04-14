打擊仇恨犯罪 霍楚撥1600萬維安

州長、亞裔社區人士、民代及華裔小學生蘭苭等參與打擊仇恨犯罪活動。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)13日在華人社區法拉盛宣布，為打擊仇恨犯罪 ，將為社區各機構及團體撥款1600萬元加強治安，增設防護欄及警報器等安全裝置，每位仇恨犯罪受害人可報銷的補助金上限也提升至2500元。

社區中許多非營利機構，基於其服務對象的身分、宗教信仰等，易遭到施暴者的仇恨攻擊或其他的暴力行為；13日在紐約市立大學皇后學院(Queens College)召開的反仇恨犯罪活動上，霍楚表示，剛剛通過的2023新財年預算案中，將有2500萬元用於「保護社區免受仇恨犯罪」(Securing Communities Against Hate Crimes)的項目，其中1600萬元將分給205個社區團體及組織加強治安。

此前並未申請過相關經費、全州28郡的非營利機構，均可申請這一筆維安經費，每個機構最高可申請15萬元，用以加強機構內部及外部的安全環境，例如增設警報器、警報按鈕、防護欄、防碎玻璃、公共廣播系統等，經費也可用於治安培訓。

「保護社區免受仇恨犯罪」項目中剩餘的款項，則將用於為仇恨犯罪受害人提供相關的報銷，報銷上限由此前的500元增至每位2500元。

霍楚表示，多元共存是紐約的力量所在，但如今已有太多人每天都生活在恐懼之中，社區維安經費傳遞了一個明確的信息，那就是紐約人將團結起來，共同打擊仇恨犯罪、種族歧視與排外主義。

不少亞裔 及華人團體、組織機構及民代也參與了此次活動，了解州府及市府的基本政策及治安工作的走向，他們手舉「仇恨在這裡無立足之地」(Hate has no home here)的標牌，共同反對仇恨犯罪，在長島大頸(Great Neck)上一年級的華裔小學生蘭苭，還手繪了七幅標語，表達反對仇恨亞裔犯罪的心聲。

國會眾議員孟昭文表示，感謝霍楚重視社區的治安問題，從地鐵安全、仇恨犯罪、槍枝暴力到心理健康危機，紐約及每個社區都需要足夠的資源來遏制犯罪率的飆升，公共安全問題仍是紐約市及紐約州最重要的議題。

根據州府的數據，在去年，仇恨犯罪正在激增，從2020年的497起增至778起，也是2012年至2021年十年以來仇恨犯罪總數第二高的年份，亞裔、猶太裔、非洲裔以及LGBT群體，是最常見的攻擊目標。