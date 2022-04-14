地鐵車廂應急門被鎖 無處逃生

布碌崙地鐵槍擊案發生時，有人想要從兩節車廂的連接處逃生，卻發現應急門被鎖住；圖為13日的地鐵乘客。(Getty Images)

布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊 案發生時，有人想要從兩節車廂的連接處逃生，但卻發現和別的地鐵車廂不通，事發車廂的應急門是鎖住的，乘客無法在車廂之間移動；而且，按照設計者的思路，鎖住應急門正是為了乘客的安全。

12日上午，當瘋狂的槍手在N線地鐵車廂釋放催淚罐，並開始向人群發射子彈時，乘客們爭先恐後穿過煙霧，向槍手對面的車廂後部湧去。

20歲的男子傑洛希(Fatim Gjeloshi)回憶說，當時一顆子彈穿過他的褲子，幾乎擊中他的襠部。為了逃命，他爬過車廂後面的幾排座位，幾乎是從人的頭頂爬過去的。到了車廂後端，他奮力踢開了鎖住的車廂後門，卻發現前一節車廂的應急門也是鎖住的，無法打開。他被卡在兩節車廂之間，他不斷敲門，後面的人越來越多，而且不時有人倒下。直到列車開進第36街站，他才得以解脫。

紐約市的大多數地鐵車廂兩端的門是不鎖的，但乘客只有在緊急情況下才能使用這些門。然而，在發生槍擊案的有著45年歷史的列車車廂上，車門卻一直是鎖著的。這種老式車廂被稱為R46，有75呎長，比大都會運輸署(MTA )在過去20年裡購買的新型車廂長15呎。

據介紹，較長的車廂轉彎時比短車廂擺動更大，在車廂之間行走的人更容易摔倒。為了防止乘客在老式地鐵車廂之間墜落，MTA要求這些車廂兩端的應急門在運行時保持關閉。

R46車廂用在地鐵A、C、N、Q和W線，有著35年歷史的R68地鐵車廂也同樣關閉兩端車門，這種車廂用在B、D、N、Q和W線。

MTA主席利博(Janno Lieber)13日上午在接受WCBS 880電台採訪時說，MTA將重新審查老式車廂鎖門的規定。利博還介紹說，MTA正在等待交付新的地鐵車廂，這些車廂相互連接，車廂之間沒有門。巴黎和倫敦等城市的交通系統都使用這類車廂。