我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：烏戰凸顯俄已非美國同級對手 美更重視中國威脅

紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

地鐵車廂應急門被鎖 無處逃生

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙地鐵槍擊案發生時，有人想要從兩節車廂的連接處逃生，卻發現應急門被鎖住；圖為13日的地鐵乘客。(Getty Images)
布碌崙地鐵槍擊案發生時，有人想要從兩節車廂的連接處逃生，卻發現應急門被鎖住；圖為13日的地鐵乘客。(Getty Images)

布碌崙(布魯克林)地鐵槍擊案發生時，有人想要從兩節車廂的連接處逃生，但卻發現和別的地鐵車廂不通，事發車廂的應急門是鎖住的，乘客無法在車廂之間移動；而且，按照設計者的思路，鎖住應急門正是為了乘客的安全。

12日上午，當瘋狂的槍手在N線地鐵車廂釋放催淚罐，並開始向人群發射子彈時，乘客們爭先恐後穿過煙霧，向槍手對面的車廂後部湧去。

20歲的男子傑洛希(Fatim Gjeloshi)回憶說，當時一顆子彈穿過他的褲子，幾乎擊中他的襠部。為了逃命，他爬過車廂後面的幾排座位，幾乎是從人的頭頂爬過去的。到了車廂後端，他奮力踢開了鎖住的車廂後門，卻發現前一節車廂的應急門也是鎖住的，無法打開。他被卡在兩節車廂之間，他不斷敲門，後面的人越來越多，而且不時有人倒下。直到列車開進第36街站，他才得以解脫。

紐約市的大多數地鐵車廂兩端的門是不鎖的，但乘客只有在緊急情況下才能使用這些門。然而，在發生槍擊案的有著45年歷史的列車車廂上，車門卻一直是鎖著的。這種老式車廂被稱為R46，有75呎長，比大都會運輸署(MTA)在過去20年裡購買的新型車廂長15呎。

據介紹，較長的車廂轉彎時比短車廂擺動更大，在車廂之間行走的人更容易摔倒。為了防止乘客在老式地鐵車廂之間墜落，MTA要求這些車廂兩端的應急門在運行時保持關閉。

R46車廂用在地鐵A、C、N、Q和W線，有著35年歷史的R68地鐵車廂也同樣關閉兩端車門，這種車廂用在B、D、N、Q和W線。

MTA主席利博(Janno Lieber)13日上午在接受WCBS 880電台採訪時說，MTA將重新審查老式車廂鎖門的規定。利博還介紹說，MTA正在等待交付新的地鐵車廂，這些車廂相互連接，車廂之間沒有門。巴黎和倫敦等城市的交通系統都使用這類車廂。

布碌崙地鐵槍擊案發生時，有人想要從兩節車廂的連接處逃生，卻發現應急門被鎖住；圖為...
布碌崙地鐵槍擊案發生時，有人想要從兩節車廂的連接處逃生，卻發現應急門被鎖住；圖為13日的地鐵乘客。(Getty Images)

地鐵 MTA 槍擊

上一則

刺死律師李進進 張曉寧被大陪審團正式起訴謀殺

下一則

地鐵槍手姊姊：他一輩子自行其是

延伸閱讀

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？
圖輯／為什麼在紐約地鐵開槍？ 嫌犯在曼哈頓被捕

圖輯／為什麼在紐約地鐵開槍？ 嫌犯在曼哈頓被捕

波士頓馬拉松下周一舉行 紐約地鐵槍擊案後加強保安

波士頓馬拉松下周一舉行 紐約地鐵槍擊案後加強保安
一洲焦點／紐約地鐵槍案鎖定62歲獨狼、葉倫警告北京勿援俄

一洲焦點／紐約地鐵槍案鎖定62歲獨狼、葉倫警告北京勿援俄
62歲非裔詹姆斯列為布魯克林地鐵槍擊嫌犯 全力通緝

62歲非裔詹姆斯列為布魯克林地鐵槍擊嫌犯 全力通緝

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫