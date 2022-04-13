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紐約地鐵嫌犯 曾在2州犯罪 姊姊：他一輩子自行其是

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？

紐約地鐵槍擊 槍手落網前報警：你們在找我嗎？

編譯陳韻涵／綜合13日電
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。(Getty Images)
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。(Getty Images)

紐約郵報引述警方消息報導指，紐約地鐵槍擊案嫌犯詹姆斯(Frank James)13日下午在曼哈頓東村落網前，曾先主動打治安熱線電話給警方，他問道：「你們在找我嗎？」；詹姆斯不僅自曝行蹤，還被不少目擊者認出並主動報案。東村21歲保全塔漢(Zach Tahhan)在街上認出詹姆斯後報警，而被譽為英雄，還有民眾呼籲當局給他加倍懸賞金。

紐約時報報導，從費城遠道而來的詹姆斯12日上午，在紐約布魯克林(布碌崙)搭上開往曼哈頓N線地鐵後不久，在車廂內施放煙霧彈，並開槍掃射，擊傷多名乘客。地鐵随即在36街站進站停止，他在地鐵車廂門開啟後，趁亂混入對面月台的驚恐人群之中，搭乘也是開往曼哈頓的地鐵R線車，隨即在下一個車站(第25街站)下車逃逸。在警方大搜捕中，他人仍在布魯克林。

第二天，詹姆斯在13日上午9時15分又從布魯克林的公園坡(Park Slope)地鐵站，搭乘F線地鐵前往曼哈頓，躲過警察和許多監視器的耳目。

報案人 Zack Tahhan ，13日向媒體興奮述說他目擊兇嫌詹姆斯與報案的經...
報案人 Zack Tahhan ，13日向媒體興奮述說他目擊兇嫌詹姆斯與報案的經過。(Getty Images)

21歲保全 認出並擒抱兇嫌

不過，詹姆斯逍遙法外的時間不到30小時，敘利亞裔的21歲青少年塔漢在東村修理一家便利商店的監視器時，在第一大道發現詹姆斯的身影後報警。

目擊者德拉‧菲格羅亞(Deira Figueroa)表示，塔漢拔腿追趕並試圖擒抱詹姆斯，「許多人協力緝兇，但那個男子疑似精神有問題，很詭異，是個奇怪的男人」。

塔漢13日接受「每日郵報」訪問時表示，警方在詹姆斯「殺害任何人之前」將他逮捕歸案，讓他非常興奮。

彭博新聞(Bloomberg)報導，詹姆斯落網後，塔漢告訴趕到現場的大批記者說：「我心想，天啊，就這個人，我們要抓住他；詹姆斯當時沿街行走，我看到警車並說，『嘿，就是他』，後來我們真的抓到他了。」 

然而，警方在稍後的記者會上，並未提及塔漢協助緝凶；彭博新聞指出，塔漢不一定能獲得5萬元的線報獎金。

在社群平台瘋傳後，許多人視塔漢為英雄，呼籲當局給他加倍懸賞金；對此，塔漢說：「錢對我來說不重要，我只想做對的事。」

嫌犯報案自己在麥當勞附近

但另據「紐約郵報」引述多名消息人士的說法報導，詹姆斯本人曾有打電話報案，稱「你知道嗎？我想你們在找我，我在新聞上看到我的照片，我會在這個麥當勞附近。」 

不少目擊者報案，稱在麥當勞的戶外用餐區看到詹姆斯。

紐約警方到達時，詹姆斯已離開麥當勞，員警遂沿街搜索，果然不久在附近的聖馬克廣場(St. Marks Place)與第一大道轉角找到詹姆斯，並將他上銬逮回警局偵訊。

聯邦檢察官也毫不遲疑地迅速以恐怖主義相關罪名控訴詹姆斯，他若被定罪恐面臨無期徒刑。

地鐵站 曼哈頓 麥當勞

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