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市府掃蕩 華埠遊民避風頭

記者張晨／紐約報導

市長亞當斯(Eric Adams)下令清除遊民自建帳篷的計畫本周繼續推進，一些寄居在曼哈頓華埠的遊民不得不抓緊收拾行囊，在清潔車輛到來之前離開；因為這樣的「掃街」行動已經不是第一次，清潔隊伍把他們所有的物品都倒進垃圾車，而即使是這樣，一些人也不願意離開頭街進入收容所。

華埠羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)旁邊的愛列治街(Eldridge St.)上，因遊民居多，貼滿了市清潔局張貼了告示，以先行警告的形式敦促遊民自行離開。

「這已經不是第一次了，他們一直說會幫助我，但沒有人這麼做。」遊民尼爾表示，上次他面對這種掃蕩時，失去了很多個人物品。

「他們把我所有的東西都扔了，好心人送來的嶄新的運動鞋、防寒衣褲，所有的一切。」他說，所以在這次「掃街」之前，他不得不把東西先行打包整理好。

11日，市遊民服務局(Department of Homeless Services)在警方的護送下來到現場，但尼爾拒絕與執法人員交談，並表示他不會再回到遊民收容所。

尼爾說，「我曾在遊民所裡住過，永遠有人進進出出，且言行粗暴，我向工作人員提出讓他們把房間鎖上，但遭到拒絕。」

華埠社區一些住在周邊的居民表示，遊民確實給社區帶來負面影響，甚至不久前發生的謀殺都出自遊民之手，但也有一些向尼爾一樣的人，只是想找一個角落棲身，卻一次次被驅逐；「當然他們還會再回來，遊民所或市府所謂的服務不會對這些人產生任何作用。」

當尼爾盡其所能拿走自己的物品後，清潔局的員工在市警的陪同下開始將剩餘物品扔進垃圾車；也有質疑聲表示，亞當斯此舉並非長久之計，這使得遊民不斷在城市中尋找落腳之地，因為害怕財產被沒收或毀壞，他們永遠無法呆在一個地方，而這之中產生的心理打擊也是不可估量的。

清潔局人員在曼哈頓華埠驅逐遊民，但他們宣稱不會住進遊民所，還會回來。(路透)
清潔局人員在曼哈頓華埠驅逐遊民，但他們宣稱不會住進遊民所，還會回來。(路透)
清潔局在曼哈頓華埠驅逐遊民，沒收他們的物品。(路透)
清潔局在曼哈頓華埠驅逐遊民，沒收他們的物品。(路透)
清潔局在曼哈頓華埠驅逐遊民，拆除並銷毀他們的帳篷。(路透)
清潔局在曼哈頓華埠驅逐遊民，拆除並銷毀他們的帳篷。(路透)

遊民 華埠 亞當斯

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