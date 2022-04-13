我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

記者顏潔恩、胡聲橋／紐約報導
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園不少華人搭乘的地鐵線列車，12日早晨發生嚴重槍擊案，不少目擊者接受採訪還原當時案發經過，一名學生更是直擊槍手戴上防毒面具到掏槍的全過程，迅速反應才與子彈擦身而過；傷者中不乏華裔青少年，多為腿部中彈躺在地板上，許多人見狀幫忙捂住傷口，等待救援。

20歲的學生傑洛西(Fitim Gjeloshi)最早在New Utrecht地鐵站發現62歲的槍手詹姆士(James)的身影，據他所述，對方穿著看起來像是建築工人，但態度具有很強威脅性；地鐵即將駛入36街地鐵站前，槍手從包內掏出防毒面具戴上，接著拿出煙霧彈說了聲「哎呀，我的錯」(Oops, my bad)，車廂瞬間迷霧瀰漫，隨即而來的便是槍聲。

傑洛西表示，他是第一個被詹姆士瞄準的人，但在逃命過程中僥倖與子彈擦身而過，只穿透了他的褲子；最先察覺異常的傑洛西在列車駛入站後，趕緊叫其他人衝往對面的R車逃命，槍案後他在警局接受至少五個小時的問話，協助調查。

霍楚批槍手 亞當斯讚市民

尖峰時刻不僅有上班族，還有前往學校的青少年；據現場圖披露，槍案後有部分華裔學生逃往R車，也有人因虛弱癱倒在36街月台地板上，多為腿部中彈流血，在大人的幫助下捂住傷口止血，截止當前紐約市警透露五人在這起槍擊案中嚴重受傷，但所幸都無性命危險。

華裔家長陳女士透露，原本兒子也會搭上這趟列車，但非常幸運地遲45分鐘出門上學，因而逃過一劫；但一張張滲血的現場圖始終令她心有餘悸，紐約市治安已惡化到無法忽視的地步，她也不敢再讓兒子搭地鐵出門。

州長霍楚(Kathy Hochul)12日在案發現場舉行記者會，形容在逃的槍手「冷漠、墮落」，呼籲紐約客提高戒備；「我們不要再有大規模槍擊、不要再摧毀人民普通的生活，現在就必須結束」，每個人都有一個共同目的，就是要制止這些瘋狂的犯罪行為。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，這起槍擊案未造成民眾立即死亡算得上是一個「奇蹟」，很多乘客和地鐵工作人員敏捷挽救民眾的性命，「你看流出的現場視頻，乘客都在互相攙扶和幫助，對紐約客(在災難發生後)作出的反應感到欣慰。」

10人中彈 包括2華生

這起槍擊案共造成16名年齡從17歲到49歲的人受傷，其中十人受了槍傷，五人傷勢較重，但沒有生命危險；他們分別被送往紐約大學布碌崙朗格尼醫院、瑪摩利醫院、國王郡醫院和衛理公會醫院。

中槍的十人中至少有兩名是華裔。其中一人是布碌崙科技高中11年級的華裔男生，這名學生在槍擊事件腳部受傷，但已無大礙；另一名十幾歲的華生左腿被子彈擊中，進醫院接受治療。

瑪摩利醫院醫生馬歇爾(John Marshall)12日介紹，該院收治五人，有兩人受槍傷，一人是亞裔，另一人是西語裔，都有家人陪伴，精神都還不錯，另外三人因為煙霧嗆傷住院接受治療。

州長霍楚針對槍擊案發言。(記者顏潔恩/攝影)
州長霍楚針對槍擊案發言。(記者顏潔恩/攝影)
市警總局局長西維爾、州長霍楚針對槍擊案發言。(記者顏潔恩/攝影)
市警總局局長西維爾、州長霍楚針對槍擊案發言。(記者顏潔恩/攝影)
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)
大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)
大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)
大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)
大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

地鐵站 槍擊 華裔

上一則

以皇后區為大本營 招募無證華女賣淫 8華人被捕

延伸閱讀

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約市長確診隔離中 錄影談話：我們會抓到地鐵兇手

紐約市長確診隔離中 錄影談話：我們會抓到地鐵兇手
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
紐約地鐵槍案／工作人員讓乘客至安全車廂逃離現場 或槍手也跟著逃脫

紐約地鐵槍案／工作人員讓乘客至安全車廂逃離現場 或槍手也跟著逃脫
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查