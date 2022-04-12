我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

通膨物價漲「退休成為奢侈」高齡族被迫回歸職場

鐵槌攻擊、遭抹糞便…紐約運輸犯罪量 比去年暴增68%

編譯郭宣含／綜合12日電
地鐵車站現一片慌亂，乘客奪命而逃。（路透）
地鐵車站現一片慌亂，乘客奪命而逃。（路透）

每日郵報(DailyMail)報導，紐約市今年初至今的運輸犯罪量比去年同期激增68%、超過250件；紐約市民和觀光客搭乘地鐵時，難免人心惶惶，憂心遇到鐵槌攻擊、遭塗抹糞便、遭人推落軌道致死，或像12日發生意想不到的重大地鐵槍擊案。

據紐約市警察局(NYPD)最新數據，截至4月10日的過去28天，紐約市運輸犯罪共計148件，比2021年同期增加38.3%；從今年初至4月10日，運輸犯罪共617件，比去年同期367件增加68.1%。

數據顯示，光是在3月，紐約地鐵便有180件犯罪事件，數量比去年同期的118件躍增55%；1月增幅最大，幾乎是去年同期的兩倍，今年1月有198起地鐵犯罪案，去年同期則有113件。

紐約地鐵單一工作日搭乘量約為2020年3月疫情前的六成，現約有330萬名地鐵乘客。

今年1月，會計諮詢公司德勤(Deloitte)的40歲華裔資深女經理高慧民(Michelle Aylssa Go)搭乘紐約地鐵時，在時報廣場遭一名遊民推入地鐵軌道身亡；該名61歲非裔遊民馬秀(Simon Martial)有心理疾病史和暴力犯罪前科，曾因搶劫案而入獄兩年。

發生該起案件後，新上任的紐約市長亞當斯(Eric Adams)便將安全搭乘地鐵系統列為首要之務，他2月在時報廣場舉行記者會，承諾將淨空在地鐵窩身的遊民。

亞當斯公布地鐵安全計畫數日後，六人在地鐵遭刺，紐約市衛生局58歲女性研究員羅斯柴爾德(Nina Rothschild)在皇后廣場(Queens Plaza)地鐵站遭推落階梯，並遭以鐵鎚襲頭逾10次，造成頭骨骨折；嫌犯被捕後，被控企圖謀殺、搶劫與攻擊罪。

地鐵車站現一片慌亂，乘客奪命而逃。(路透)
地鐵車站現一片慌亂，乘客奪命而逃。(路透)

今年2月，37歲非裔阿布羅克瓦(Frank Abrokwa)在布朗士地鐵站(Bronx subway)月台，以裝在塑膠袋裡的人類糞便塗抹在一名女性臉部後逃逸。

而在2月華裔女子在紐約地鐵遭攻擊致死後，一名29歲亞裔男子3月在14街地鐵站(14th Street subway)遭到鐵鎚襲擊；非裔嫌犯杰弗斯(Christian Jeffers)隨後遭捕，並被控仇恨犯罪。

紐約市警方表示，3月也發生另一起仇恨犯罪，一名嫌犯攻擊、毆打另一名男性同志，拉扯對方頭髮並斥以反同言論。

亞當斯的全面對抗犯罪計畫似乎效果有限，他提出「聯合因應團隊」(Joint Response Teams)，由心理健康員工、警察、社區籌辦人員組成，共同處理貧窮、遊民和犯罪議題。亞當斯獲得紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的經費，他承諾會增加收容中心和心理健康床位。

地鐵站 紐約市 亞當斯

上一則

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

延伸閱讀

紐約市長確診隔離中 錄影談話：我們會抓到地鐵兇手

紐約市長確診隔離中 錄影談話：我們會抓到地鐵兇手
紐約上月確診增3倍 急診醫生：不致引爆疫情

紐約上月確診增3倍 急診醫生：不致引爆疫情
保釋法再修訂 霍楚：必須遏阻犯罪

保釋法再修訂 霍楚：必須遏阻犯罪
華社示威 阻華埠監獄開工…怒斥亞當斯騙子

華社示威 阻華埠監獄開工…怒斥亞當斯騙子

六月節帶薪休假 市府員工今年落實

六月節帶薪休假 市府員工今年落實

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查
圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄