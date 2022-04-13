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日增逾1800人染疫 紐約市疫情估下周升中風險

記者張心／紐約報導
紐約市新冠病例數再度回升，市衛生局預計疫情警報級別將從下周起由低風險升為中風險。（取自市衛生局推特）
紐約市新冠病例數再度回升，市衛生局預計疫情警報級別將從下周起由低風險升為中風險。（取自市衛生局推特）

紐約市新冠病例數再度回升，市衛生局預計疫情警報級別將從下周起由低風險升為中風險，紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)也重新要求訪客出示新冠疫苗接種證明或檢測陰性報告。

根據州府疫情報告顯示，過去七天內，紐約市日感染平均數超過1800人，使日平均陽性率達到4.03%。新上任的市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，由於感染病例的增加，他預計下周起，紐約市新冠警報級別將從低風險上升為中風險地區，「我們將看到病例數的大幅上漲，但好消息是，我向所有紐約人保證，這只是未雨綢繆，不是為了製造恐慌。」

紐約市公立醫院系統從本周起，嚴格規範訪客人員的新冠感染情況，要求所有來訪者提供最新的疫苗接種證明，或是48小時內的陰性檢測報告，且規定每個病人只能接待兩名訪客。

確診感染新冠的市長亞當斯(Eric Adams)還在家中隔離，他12日表示，自己的症狀輕微，只是聲音沙啞，正在服用抗病毒藥物，「五天隔離期到後，我就會按照醫生的囑託，重新戴上口罩參加各項活動。」

關於紐約市是否會恢復室內口罩令，亞當斯表示，市府正在密切監控各項指數，考慮恢復一些防疫規定，「我們在看感染率、住院率和死亡率，特別是傳播的速度，我們會綜合考慮，不會因為發生在我個人身上的情況，就決定我如何制定全市防疫政策。」

目前市衛生局尚無定論是否會像隔壁費城一樣恢復室內口罩令。在過去的十天內，費城(Philadelphia)病例數飆升了50%以上，當地政府已經決定從下周起，重新啟動室內口罩令。

位於紐約的哥倫比亞大學(Columbia University)也剛推出新規，要求學生重新在室內和課堂上配戴口罩，直到春季學期結束。

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