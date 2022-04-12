華社示威 阻華埠監獄開工…怒斥亞當斯騙子

「堅尼路以南鄰里聯盟」組織社區民眾11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，力圖阻擋華埠監獄施工開始，怒斥亞當斯是「騙子」。（記者和釗宇／攝影）

曾表態反對監獄 建案的市長亞當斯 (Eric Adams)，未能阻止曼哈頓華埠 城區監獄開工，負責裝修工程的市設計和建築局(Department of Design and Construction)訂於11日開始安裝施工圍欄；為反對在曼哈頓華埠興建城區監獄，「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)組織社區民眾11日一早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威，怒斥亞當斯是「騙子」，力圖阻擋施工。

影音來源：記者和釗宇

市設計和建築局7日發出通知，將在11日展開拆除曼哈頓拘留中心的外圍工作，進行臨時安全通道工程，架設場地圍欄；預計將於5月至明年7月進行拆除，新城區監獄訂於2027年建成；「堅尼路以南鄰里聯盟」創始人李卓勳表示，亞當斯此前表態反對現有華埠監獄建案，但現在出爾反爾，失信於民。

李卓勳說，「亞當斯之前當著我們的面說，華埠不應該建新監獄，他說在這裡建新監獄是制度性的仇恨；他去年對我們說了謊，他說要跟我們站在一起，但現在市府卻要開始建圍欄施工，這讓任何社區都不能相信他的話，他是個騙子。」

此前致信市府反對監獄、並與亞當斯就監獄問題交涉的華埠市議員馬泰(Chris Marte)表示，亞當斯的確曾經表示反對現有監獄建案，「我們也給出其他備選方案，但他顯然現在沒有接受我們的提議，我們非常失望；現在我們社區已經團結起來站在這裡阻止施工開始，我們還有很多抗爭手段，包括啟動法律程序、組織更多遊行集會，積極發聲。」

與亞當斯關係緊密的馬泰辦公室顧問黃華清說，「亞當斯競選的時候反對監獄，當時我們很相信他，但最終我們應該追究的是前市長白思豪(Bill de Blasio)和前市議員陳倩雯，因為亞當斯當上市長以後，可能一些事情沒法改變，因為很多機構都拿到了合同，退回來很難；如果真的停止監獄建案，市府會面臨很多訴訟。」

黃華清說，「我們已經跟市府有溝通，如果要增加床位，可以在現有建築上面增加幾層，或者使用下方停車場，避免拆除現有建築；我自己是九一一事件的受害者，拆除建築產生的灰塵會影響民眾的健康，隔壁的老人中心就會受到很大健康影響；政府應該重新考慮社區的計畫，現在政府要花23億元新建監獄，還要持續七年，華埠疫情以來衰退嚴重，再用七年建監獄，華埠將癱瘓；現在雖然市府已經定案，但我們必須繼續發聲，抗爭到最後，不然會讓人覺得太好欺負。」

截至發稿，市府尚未動工；李卓勳和黃華清表示，市府未按時動工，說明社區的示威起到作用，取得了勝利；李卓勳說，社區12日早7時將繼續舉行示威。