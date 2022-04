華社示威 阻華埠監獄開工…怒斥亞當斯騙子

「堅尼路以南鄰里聯盟」組織社區民眾11日早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威,力圖阻擋華埠監獄施工開始,怒斥亞當斯是「騙子」。(記者和釗宇/攝影)

曾表態反對監獄 建案的市長亞當斯 (Eric Adams),未能阻止曼哈頓華埠 城區監獄開工,負責裝修工程的市設計和建築局(Department of Design and Construction)訂於11日開始安裝施工圍欄;為反對在曼哈頓華埠興建城區監獄,「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal,NUBC)組織社區民眾11日一早在擬拆除的曼哈頓拘留中心外舉行示威,怒斥亞當斯是「騙子」,力圖阻擋施工。

影音來源:記者和釗宇

市設計和建築局7日發出通知,將在11日展開拆除曼哈頓拘留中心的外圍工作,進行臨時安全通道工程,架設場地圍欄;預計將於5月至明年7月進行拆除,新城區監獄訂於2027年建成;「堅尼路以南鄰里聯盟」創始人李卓勳表示,亞當斯此前表態反對現有華埠監獄建案,但現在出爾反爾,失信於民。

李卓勳說,「亞當斯之前當著我們的面說,華埠不應該建新監獄,他說在這裡建新監獄是制度性的仇恨;他去年對我們說了謊,他說要跟我們站在一起,但現在市府卻要開始建圍欄施工,這讓任何社區都不能相信他的話,他是個騙子。」

此前致信市府反對監獄、並與亞當斯就監獄問題交涉的華埠市議員馬泰(Chris Marte)表示,亞當斯的確曾經表示反對現有監獄建案,「我們也給出其他備選方案,但他顯然現在沒有接受我們的提議,我們非常失望;現在我們社區已經團結起來站在這裡阻止施工開始,我們還有很多抗爭手段,包括啟動法律程序、組織更多遊行集會,積極發聲。」

與亞當斯關係緊密的馬泰辦公室顧問黃華清說,「亞當斯競選的時候反對監獄,當時我們很相信他,但最終我們應該追究的是前市長白思豪(Bill de Blasio)和前市議員陳倩雯,因為亞當斯當上市長以後,可能一些事情沒法改變,因為很多機構都拿到了合同,退回來很難;如果真的停止監獄建案,市府會面臨很多訴訟。」

黃華清說,「我們已經跟市府有溝通,如果要增加床位,可以在現有建築上面增加幾層,或者使用下方停車場,避免拆除現有建築;我自己是九一一事件的受害者,拆除建築產生的灰塵會影響民眾的健康,隔壁的老人中心就會受到很大健康影響;政府應該重新考慮社區的計畫,現在政府要花23億元新建監獄,還要持續七年,華埠疫情以來衰退嚴重,再用七年建監獄,華埠將癱瘓;現在雖然市府已經定案,但我們必須繼續發聲,抗爭到最後,不然會讓人覺得太好欺負。」

截至發稿,市府尚未動工;李卓勳和黃華清表示,市府未按時動工,說明社區的示威起到作用,取得了勝利;李卓勳說,社區12日早7時將繼續舉行示威。