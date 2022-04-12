保釋法再修訂 霍楚：必須遏阻犯罪

州長霍楚表示，推動保釋制度再度改革，是因為犯罪上升，政府必須做些什麼。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)11日就連同預算 案一起通過的保釋制度改革表示，「我們必須做些什麼」，來解決不斷上升的犯罪問題，她對此前與州議會透過艱難談判終於達成一致，表示欣慰。

州議會在2200億元預算案中再度修訂三年前才剛通過的刑事被告保釋法，雖與財政無關，卻具爭議性；修訂內容禁止法官為輕罪被告保釋；而2019年通過的修正案也強制檢察官將證據交付辯護律師時遵循更嚴格的要求。

霍楚在槍枝暴力上升的選舉年推動修法；紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)日前表示，他對於將修法納入州預算案的協議不滿意，但紐約市一些檢察官樂見修法內容。也有民選官員表示，再度修改保釋法，將導致更多人被關在高比例羈押有色人種的雷克島監獄，對公共安全不利。

根據最新修法，法官設定保釋金需權衡若干因素，包括被告是否被控對某人造成嚴重傷害、是否有使用或持有槍枝的歷史。針對槍枝犯罪，新法增列法官可設保釋金的罪行，包括向未成年人出售槍枝，並降低對槍枝販運提控的門檻。此外，對被控屢次傷害他人或財產的罪行從嚴定義，藉以增列付保釋金的罪行。

保釋金只為了確保被告重返法庭，紐約是全美唯一未設定危險標準的州，亞當斯希望法官考慮被告的危險性。

紐約時報11日報導，紐約州保釋法曾多次修改。2019年修法重點是減少無力支付保釋金而待審者被關進監獄；修法後，法官不得再為大範圍的輕罪和非暴力重罪設定保釋金，包括入室盜竊、跟蹤、無嚴重傷害襲擊、毒品犯罪及某些縱火和搶劫，有些情況可設定保釋金，但須考慮被告的支付能力、並在被告重返法庭前選擇限制最少的手段。

修訂內容2020年1月生效後，遭到許多地區檢察官、法官、執法官員和共和黨人士強烈反對，前紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)等批評者將一些重罪歸咎於修法。

2020年也曾修法，將20餘項罪行納入法官可接受現金保釋的清單，包括性交易、重大盜竊、任何導致死亡的犯罪等，並准許將被告犯罪紀錄納入考量。

到了2022年，亞當斯1月公布雄心勃勃的公共安全計畫後，保釋金又成爭論焦點，引發再次修法。