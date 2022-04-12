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曼哈頓檢察官擴仇恨犯罪小組 招國、粵、韓語雇員

記者胡聲橋／紐約報導
曼哈頓地區檢察官白艾榮宣布擴大仇恨犯罪小組，並增聘會講中文國語和廣東話的員工。(路透)
曼哈頓地區檢察官白艾榮宣布擴大仇恨犯罪小組，並增聘會講中文國語和廣東話的員工。(路透)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)11日宣布擴大仇恨犯罪小組，這一雄心勃勃的計畫，將為仇恨犯罪小組增加160萬元經費，在各個不同崗位招聘新雇員，增強這個小組的工作能力。目前曼哈頓有27宗仇恨亞裔犯罪案件正在調查，按照計畫，仇恨犯罪小組將增添講國語、粵語和韓語的雇員。

自新冠疫情爆發以來，紐約市針對亞裔的仇恨攻擊急劇上升；2019年是3起，2020年增加到30起，漲幅為900%。今年3月份和去年同期相比，又增加了16%。

曼哈頓檢方的仇恨反罪小組目前由全職華裔調查分析員Hannah Yu負責；白艾榮計畫再招聘兩名全職副主任，以及多名經過專門培訓的助理檢察官，還有分析員、受害者服務人員和社區合作協調員，其中包括講國語、粵語或韓語的員工。

白艾榮說，各種不同背景的紐約客都應該在曼哈頓感到安全；擴大後的仇恨犯罪小組，不僅將調查和起訴仇恨犯罪，而且將提供外聯和宣傳，幫助受害者治癒心理創傷，並且力爭解決仇恨犯罪的根本問題。

該小組目前正在調查和起訴88起案件，其中27起為涉及針對亞裔受害者的案件。除此以外，還有25起反LGBTQ的仇恨犯罪案件，11起反非洲裔案件，10起反猶太人案件和6起反白人案件。

這些未結案件包括無緣無故的暴力襲擊、吐痰事件和反猶太人的街頭塗鴉。上個月，一名無家可歸的男子在兩小時內，在中城瘋狂毆打了七名亞裔女性，這起案件也是仇恨犯罪小組的未結案件之一。

白艾榮11日表示，打擊仇恨犯罪是曼哈頓檢察官辦公室、紐約市議會和市長辦公室的共同優先事項，他希望能獲得打擊仇恨犯罪激增所需的資金。

仇恨犯罪 曼哈頓 亞裔

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