上月確診增3倍 急診醫生：不致引爆疫情

紐約市新冠肺炎感染人數，自3月1日以來增加近三倍，圖為民眾11日走在曼哈頓蘇荷區街頭。(Getty Images)

紐約市 新冠肺炎感染人數自3月1日以來增加近三倍，上周單日平均達2477例；不過急診科醫生表示，當前由Omicron變種病毒 的亞變種BA.2引發的感染病例雖然增多，但不可能與1月的Omicron海嘯相提並論，不至引發嚴重疫情。

新增感染者中包括市長亞當斯，他周末宣布檢測陽性，但症狀輕微，目前在隔離。亞當斯發推特說，全市的防疫工作良好，「我們的抗疫取得了進展，沒有犯錯，正在獲勝，疫苗和治療拯救了許多人的性命」。

但染疫人數增多的趨勢令人擔憂，因為許多限制措施包括口罩和接種強制令最近數周已經放寬或解除。目前染疫最多的是傳染性極強的Omicron亞變種BA.2；聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，BA.2已占紐約和新澤西州新增染疫人數的84%。

元旦前後爆發Omicron變種病毒疫情時，紐約市的單日感染曾逼近5萬例，2月底降至不到400例，BA.2出現後又開始反彈，上周的單日感染增至2000例。

衛生專家警告說，染疫人數下周有33%的機率從「低級」警戒升至「中級」，市政府前衛生顧問瓦爾馬(Jay Varma)說，就像天氣預報要下雨一樣，如何因應是根據下雨的機率，但防疫與天氣預報不同，疫情如何因應要靠人們的共同行動。

不過曼哈頓的急診醫生史賓塞(Craig Spencer)認為，儘管紐約和全國的BA.2感染病例增多，但不可能與1月的Omicron海嘯相提並論。他日前發推文說，從感染人數而不是住院人數看，最近新增的病例不會衝擊紐約市的醫療資源。

史賓塞過去數月一直在網路與人們分享他對Omicron變種病毒的看法，如今他表示，醫院完全有能力應對目前的感染增多。即使染疫人數回升，過去數周急診室也沒見到一個感染病患，從中可以看出某種趨勢。

紐約市的單日感染一個月增加近200%，目前日均感染約1800例，但準確的感染人數幾乎無法追蹤，因為如今已廣泛實行居家檢測。但史賓塞認為，日增病例並不說明全面情況。他表示，住院人數一直較少，清楚地顯示了BA.2亞變種的毒性並非很強。

紐約市的資料顯示，新冠感染的住院人數不但沒有增加，而且還在下降。史賓塞說：「儘管感染人數增多，但數周來急診室沒有一個感染病患。住院人數是非常可靠的指標，雖然病毒仍在擴散，但住院人數沒有變，可能未來幾周會變，但我們已看到了某種發展趨勢。」