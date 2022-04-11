蘋果遊說紐約州府推動數位駕照 透過手機使用證件

蘋果公司被揭遊說紐約州府，推動數位駕照；圖為紐約州民眾在疫情期間到DMV申請駕照。(本報檔案照)

紐約州 府紀錄顯示，科技業者蘋果 公司(Apple)付費委託的遊說人士去年與州府官員會面，在推動具爭議的全美駕照 數位化中軋一腳。

蘋果希望人們將包括紐約州駕照在內的政府身分證件儲存在數位錢包裡，透過蘋果手機、蘋果智慧型手表等使用證件。

根據州紀錄，蘋果為推動證件數位化，委託紐約上州遊說公司Roffe Group於2021年與紐約州汽車監理廳(DMV)副局長克萊恩(Greg Kline)會面兩次。

在上半年的會議，蘋果遊說者與克萊恩討論「行動駕照」，2021年下半年會議則說明「蘋果宣布數位身分證最新情況」；紐約州公共道德聯合委員會(New York State Joint Commission of Public Ethics)公布這些紀錄。

紐約汽車監理廳助理總監庫姆吉安(Lisa Koumjian)稱，他們只是有興趣探索新概念和技術。

會議並未促成紐約立即加入蘋果個人證件計畫。

蘋果去年9月宣布亞利桑那和喬治亞州將率先參與數位駕照計畫，其次是康州、愛荷華、肯塔基、馬里蘭、俄克拉荷馬和猶他州。

蘋果又稱，運輸安全管理局(TSA)計畫在特定機場安全檢查站開始接受蘋果手機數位身分證。

維護數位權利和隱私的電子先驅基金會(Electronic Frontier Foundation)對身分證件與手機相連表示擔憂，如果設計有誤，人們一舉一動的紀錄都被收集，可能有損憲法保護匿名言論的能力。

消費者新聞與商業频道(CNBC)去年11月報告顯示，與蘋果簽約加入計畫的幾個州須支付多項費用，並同意讓蘋果審批與該計畫有關、面向公眾的所有通訊內容。

約翰霍普金斯凱里商學院(Johns Hopkins Carey Business School)教授潘恩(Philip Phan)認為，蘋果的意圖是銷售更多手機，州府將稅金花在只為一半公民服務的產品上令人質疑。