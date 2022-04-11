我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

蘋果遊說紐約州府推動數位駕照 透過手機使用證件

編譯周芳苑／綜合10日電
蘋果公司被揭遊說紐約州府，推動數位駕照；圖為紐約州民眾在疫情期間到DMV申請駕照。(本報檔案照)
蘋果公司被揭遊說紐約州府，推動數位駕照；圖為紐約州民眾在疫情期間到DMV申請駕照。(本報檔案照)

紐約州府紀錄顯示，科技業者蘋果公司(Apple)付費委託的遊說人士去年與州府官員會面，在推動具爭議的全美駕照數位化中軋一腳。

蘋果希望人們將包括紐約州駕照在內的政府身分證件儲存在數位錢包裡，透過蘋果手機、蘋果智慧型手表等使用證件。

根據州紀錄，蘋果為推動證件數位化，委託紐約上州遊說公司Roffe Group於2021年與紐約州汽車監理廳(DMV)副局長克萊恩(Greg Kline)會面兩次。

在上半年的會議，蘋果遊說者與克萊恩討論「行動駕照」，2021年下半年會議則說明「蘋果宣布數位身分證最新情況」；紐約州公共道德聯合委員會(New York State Joint Commission of Public Ethics)公布這些紀錄。

紐約汽車監理廳助理總監庫姆吉安(Lisa Koumjian)稱，他們只是有興趣探索新概念和技術。

會議並未促成紐約立即加入蘋果個人證件計畫。

蘋果去年9月宣布亞利桑那和喬治亞州將率先參與數位駕照計畫，其次是康州、愛荷華、肯塔基、馬里蘭、俄克拉荷馬和猶他州。

蘋果又稱，運輸安全管理局(TSA)計畫在特定機場安全檢查站開始接受蘋果手機數位身分證。

維護數位權利和隱私的電子先驅基金會(Electronic Frontier Foundation)對身分證件與手機相連表示擔憂，如果設計有誤，人們一舉一動的紀錄都被收集，可能有損憲法保護匿名言論的能力。

消費者新聞與商業频道(CNBC)去年11月報告顯示，與蘋果簽約加入計畫的幾個州須支付多項費用，並同意讓蘋果審批與該計畫有關、面向公眾的所有通訊內容。

約翰霍普金斯凱里商學院(Johns Hopkins Carey Business School)教授潘恩(Philip Phan)認為，蘋果的意圖是銷售更多手機，州府將稅金花在只為一半公民服務的產品上令人質疑。

蘋果公司被揭遊說紐約州府，推動數位駕照。(歐新社)
蘋果公司被揭遊說紐約州府，推動數位駕照。(歐新社)

蘋果 駕照 紐約州

上一則

紐約幽靈槍氾濫 參議員舒默籲嚴打

下一則

MTA：OMNY票價上限計畫 試行首月成功 16.8萬人賺到周票

延伸閱讀

蘋果混合實境頭戴式裝置 預計2023年夏季前推出

蘋果混合實境頭戴式裝置 預計2023年夏季前推出
果粉看過來 MacBook Air升級版快發布了 桌機也有動作

果粉看過來 MacBook Air升級版快發布了 桌機也有動作

軟硬通吃 蘋果股價抗壓靠這一招

軟硬通吃 蘋果股價抗壓靠這一招
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
紐約州2200億元預算通過 將降燃油稅、提高看護工資

紐約州2200億元預算通過 將降燃油稅、提高看護工資

熱門新聞

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？