MTA：OMNY票價上限計畫 試行首月成功 16.8萬人賺到周票

七天內使用OMNY系統付費達到13趟後搭到飽的方案，實施效果顯著。(MTA提供)

大都會運輸署(MTA )非接觸感應式付費系統OMNY「票價上限」(fare capping)試點開跑首月，有16萬8000多人乘車達到或超過13次，這群人一周內剩餘時間可無限通行，等於賺到周票，若繼續搭乘，這批乘客所省車資總額超過100萬元。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)在日前的MTA董事會月會中表示，票價上限計畫接受度很高，足可確保該計畫試點結束後繼續存在。

「票價上限」計畫下，民眾可利用OMNY享受優惠，一定時間內只要消費相當於目前捷運卡(Metrocard)周票或月票金額，當周或當月就可無限乘車。捷運卡周票、月票價格分別為33元、127元。

MTA 數據顯示，獲優惠的人當中， 86%是地鐵乘客，其餘14%搭公車。

一半以上獲優惠乘客的第13次搭車地點在曼哈頓，時報廣場-42街居冠，而在布碌崙，貝德福德大道L車地鐵站 創最高紀錄，皇后區則是7號線傑克遜高地-羅斯福大道/74 街站；史泰登島乘客僅占0.5%、布朗士區占5%。

數據顯示，OMNY使用者占所有地鐵和公車乘客的30%； MTA希望OMNY在2024 年之前完全取代MetroCard。

目前，周末地鐵乘客量約只略高於疫情 前的60%，非周末乘客量略低於2020 年之前的60%，公車乘客量約是疫情前的60%。

MTA正在修改未來幾個月和幾年的乘客預估量。

MTA稱，從 160億元聯邦救濟金中可提撥足夠資金支應直至2026年的營運費用，這筆錢用完將出現20億元赤字。

利博正與紐約州議會和預算專家為MTA創造經常性收入進行談話。

票價上限周票試點計畫將於7月結束，需要MTA董事會、州議會一致批准，才能延長或擴大範圍，將無限乘車月票包括在內。