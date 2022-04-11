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上任百日 紐約市長亞當斯確診 遠距上班

記者和釗宇╱紐約報導
亞當斯10日宣布新冠檢測呈陽性，他已經開始隔離，期間將遠距上班處理市政。(市長辦公室提供)
亞當斯10日宣布新冠檢測呈陽性，他已經開始隔離，期間將遠距上班處理市政。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)10日宣布新冠檢測呈陽性，而這正恰是他就任市長以來的第100天；他已開始隔離，將遠距上班，處理市政；他還表示，自己上任市長是紐約市的「羅斯福時刻」，將帶領紐約市扭轉頹勢，承諾加大力度打擊犯罪，防止夏季犯罪回潮。

市長發言人萊維(Fabien Levy)表示，亞當斯10日起床後聲音沙啞，謹慎起見他先用快速抗原檢測呈陰性，但隨後的PCR檢測呈陽性；他說，除嗓音以外，亞當斯尚無其他症狀，目前已經開始隔離，取消10日所有公開活動，未來一周將遠距上班；萊維說，亞當斯已經完全接種疫苗，但尚不清楚是否已接種補強針。

亞當斯此前曾拜訪州府，9日會見部分州議員；目前尚不清楚亞當斯感染途徑，但他上周曾赴華府參加「烤架俱樂部」晚宴(Gridiron Club Dinner)，此活動已有67名出席者確診。萊維說，「亞當斯還將立即服用新冠抗病毒藥物，此藥也向市民免費提供，市長鼓勵所有有資格用藥的民眾積極服用。」

10日也是亞當斯上任市長第100天，他在接受PIX11電視台訪問時表示，他上任市長相當於紐約的「羅斯福時刻」(FDR moment)，「我們很多指標都不好看，無論是失業率、住房法拍、逼遷問題、犯罪等，但紐約市是有韌性的，只存在兩種美國人：已經住在紐約的人和希望住在紐約的人。」

打擊犯罪是亞當斯上任以來的施政要點，他重建了「社區安全小組」用來打擊槍枝暴力犯罪，但今年前三個月除了兇殺案數量下降，其他犯罪數據都有所上升；亞當斯說，他擔憂夏季犯罪數據會上升，並承諾將很快增加社區安全小組在全市五區的巡邏，「夏季的幾個月通常比較艱難，我們比較擔心，因為前三個月打擊力度較大。」

他表示，市府夏季會增加社區安全小組的巡邏，「我們需要必須分析市警局的人力情況，現在有太多警察在做民事工作，我需要他們回到街上執勤，需要他們做警察的本職工作，讓民事人員去做民事工作。」

亞當斯還說，雖然州府新財年預算對保釋制度已經做出調整，但仍有許多工作要做，「我感謝那些理解我意思的州議員，也感謝州長霍楚(Kathy Hochul)提出了十點改革計畫，但我們還需要做更多，我們必須確保那些在紐約市犯下暴力罪行的人沒有空子可鑽。」

亞當斯 紐約市 檢測

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