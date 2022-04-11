學生聯合民代 要求取消高中舞會疫苗令

市教育局頒布的「畢業舞會疫苗強制令」獲兩極反饋。（取自班克斯推特）

畢業季在即，高中生最期待的畢業舞會即將到來，然而市教育局 頒布的「畢業舞會疫苗 強制令」規定並未改變，招致不少學生斥責當局搞「雙標」，聯合家長和民代要求市府取消高中舞會疫苗強制令。

根據市教育局發布的規定，沒有接種新冠疫苗的學生，將不能參加學校舉辦的舞會和體育比賽。使得今年畢業的高中生們，在找到心儀的舞會禮服和舞伴之前，首先要處理的事情，就是接種新冠疫苗。

「我不想在我的身體內注射東西。」皇后區法拉盛江邦高中(John Bowne High School)學生霍蘭(Candice Horan)表示，在學校發布舞會強制令之前，已經選好了畢業舞會禮服，「但校方說必須要接種疫苗才能參加舞會，可是卻不要求戴口罩 ，不接種疫苗也可以去學校，所以我覺得這種不同的標準很奇怪。」

霍蘭的奶奶凱瑟琳(Kathleen Horan)也認為，以不同的標準來要求孩子們是錯誤的，「餐廳、婚禮、派對現在已經對任何人開放了，那麼為什麼要特別挑剔學生們呢？」霍蘭的父親表示，如果孩子們已經在學校走廊裡打打鬧鬧，那麼為什麼不能在舞池裡互動呢？

一些民選官員也向市府表達了訴求，要求市教育總監班克斯(David Banks)重新考慮「過去兩年學生被迫錯過的舞會，這項人生的里程碑事件」。在市長亞當斯(Eric Adams)不久前取消了對專業運動員、表演者的疫苗授權後，國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)聯合其他民代表示，「市府不能搞差別待遇，對年輕人的訴求視而不見。」

然而也有不少學生認為，畢業舞會疫苗強制令是明智而必要的規則；高中生瑪麗(Brianna Marie)說，「舞會會有很多人參加，大家會不戴口罩，也會分享東西，這種情況下，還是都接種了疫苗才比較好。」另一名高中生沃爾尼(Anastasia Volney)說，「每個參會者都接種疫苗才是安全的。」

面對爭議，市教育局回應稱，「我們將繼續檢測疫情變動，聯合公共衛生官員做出改變。我們理解舞會對於年輕人的重要性，但我們鼓勵大家接種疫苗，幫助紐約早日恢復正常。」

根據市教育局披露的數據，截至目前，全市五歲至17歲的學生中，新冠疫苗接種率為56%。

州衛生廳也表示，雖然當局對舞會沒有全州性的疫苗要求，但「強烈敦促所有符合條件的紐約人，包括兒童和青少年，全面接種疫苗。」