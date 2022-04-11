州眾議員 推動為無證移民提供健保

州議會一些議員和無證移民 權益機構都希望紐約州 府能夠撥出資金，為沒有資格的移民提供更多醫療保健；州眾議員岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)表示，從長遠來看，多給無證移民一些醫療保險 ，投資於預防保健，最終會使紐約州獲益。

多年來，為無證移民提供醫療保險一直是紐約州的熱門話題，這也是一場長達幾十年的鬥爭。代表第34州眾議會選區的岡薩雷斯-羅哈斯日前表示，為無證移民提供更多醫療保險，她持謹慎樂觀的態度；她的選區在皇后區，包括居住著大量無證移民的地區。

岡薩雷斯-羅哈斯是州議會 「全民醫療保險」 法案的共同提案人；該法案將擴大社會服務法中有關無證移民的醫療保健項目的範圍，因為根據目前的法律，無證移民可接受的醫療保險僅覆蓋懷孕期間的醫療補助、緊急醫療補助、該計畫包括急性病的緊急醫院護理，但不包括後續護理；無證移民身分也沒有資格獲得聯邦財政支持的醫療保險。

州參議會和州眾議會都支持不具約束力的一項為無證移民增加醫療保險的決議案；州長霍楚(Kathy Hochul)也表示願意就此事與州議會進行談判。