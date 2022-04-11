亞當斯擬每區建1所特殊高中 呼籲保留市長公校控制權

亞當斯表示，有意在各區新建一所特殊高中，並呼籲州議會延長市長公校控制權。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)日前在接受採訪時表示，有意新建五所特殊高中 ，市內每區新建一所；他還表示，會保留特殊高中入學考試(SHSAT)，但也會考慮標準化考試之外的其他錄取標準；此外，他呼籲州議會通過法案，繼續允許市府保留公校 控制權。

亞當斯在接受紐約太陽報(New York Sun)線上採訪時表示，特殊高中綠區應該採取不同的標準，不應該只看標準化考試成績，「真正的天賦和才華，比做題能力更加重要」；不過，他說仍會保留目前州法規定的特殊高中入學考試。

紐約市 目前有九所特殊高中，其中八所要求報考學生參加SHSAT考試。

他10日在接受PIX11採訪時呼籲州議會通過法案，繼續允許市府控制紐約市公校；此前州長霍楚(Kathy Hochul)將紐約市公校控制權延長四年的提案納入新財年預算案，但這一議題未被州議會納入預算談判；亞當斯對州府新財年預算通過表示讚賞，「但要說清楚的是，我們還有很多事情要做，我們必須搞定公校控制權的問題，市長負責制是很重要的，我們不能讓孩子們對自己的未來感到不確定。」

亞當斯在接受WBLS訪問時則表示，「距離州議會上半年議期結束還有一半時間，我希望州議員們繼續關注這件重要的是，公校控制權是對我來說非常重要；這是紐約市首次出現非洲裔市長和非洲裔教育總監聯手，而且兩人都是公校生出身。」

他說，「如果我們沒有控制權來修補公校系統，這就是在釋放錯誤的信息；我希望州議員們考慮這一點，看到給予我和教育總監修正公校系統不平等問題的重要性，我認為這是一個為我市學生做正確決定的機會。」

目前的紐約市公校控制權將於6月30日到期，而州議會需要在本輪會期6月2日結束之前通過法案；根據以往經驗，州議會一般不會將公校控制權納入預算談判，而是作為與市府談判的籌碼，通常會要求市長親往州府說服州議會。