我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

亞當斯擬每區建1所特殊高中 呼籲保留市長公校控制權

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯表示，有意在各區新建一所特殊高中，並呼籲州議會延長市長公校控制權。（市長辦公室提供）
亞當斯表示，有意在各區新建一所特殊高中，並呼籲州議會延長市長公校控制權。（市長辦公室提供）

市長亞當斯(Eric Adams)日前在接受採訪時表示，有意新建五所特殊高中，市內每區新建一所；他還表示，會保留特殊高中入學考試(SHSAT)，但也會考慮標準化考試之外的其他錄取標準；此外，他呼籲州議會通過法案，繼續允許市府保留公校控制權。

亞當斯在接受紐約太陽報(New York Sun)線上採訪時表示，特殊高中綠區應該採取不同的標準，不應該只看標準化考試成績，「真正的天賦和才華，比做題能力更加重要」；不過，他說仍會保留目前州法規定的特殊高中入學考試。

紐約市目前有九所特殊高中，其中八所要求報考學生參加SHSAT考試。

他10日在接受PIX11採訪時呼籲州議會通過法案，繼續允許市府控制紐約市公校；此前州長霍楚(Kathy Hochul)將紐約市公校控制權延長四年的提案納入新財年預算案，但這一議題未被州議會納入預算談判；亞當斯對州府新財年預算通過表示讚賞，「但要說清楚的是，我們還有很多事情要做，我們必須搞定公校控制權的問題，市長負責制是很重要的，我們不能讓孩子們對自己的未來感到不確定。」

亞當斯在接受WBLS訪問時則表示，「距離州議會上半年議期結束還有一半時間，我希望州議員們繼續關注這件重要的是，公校控制權是對我來說非常重要；這是紐約市首次出現非洲裔市長和非洲裔教育總監聯手，而且兩人都是公校生出身。」

他說，「如果我們沒有控制權來修補公校系統，這就是在釋放錯誤的信息；我希望州議員們考慮這一點，看到給予我和教育總監修正公校系統不平等問題的重要性，我認為這是一個為我市學生做正確決定的機會。」

目前的紐約市公校控制權將於6月30日到期，而州議會需要在本輪會期6月2日結束之前通過法案；根據以往經驗，州議會一般不會將公校控制權納入預算談判，而是作為與市府談判的籌碼，通常會要求市長親往州府說服州議會。

公校 紐約市 特殊高中

上一則

學生聯合民代 要求取消高中舞會疫苗令

下一則

揮斧破窗盜長島華人槍店 小偷當場被捕

延伸閱讀

雷克島監獄危機四伏 議員籲擴大心理治療服務

雷克島監獄危機四伏 議員籲擴大心理治療服務
收緊保釋制度 亞當斯：州府力度不夠

收緊保釋制度 亞當斯：州府力度不夠
假扮記者質問亞當斯 市府員工被炒

假扮記者質問亞當斯 市府員工被炒
紐約市府員工假扮記者 質問亞當斯兒童口罩令 被炒魷魚

紐約市府員工假扮記者 質問亞當斯兒童口罩令 被炒魷魚
12歲男童遭槍殺 亞當斯：誰是下一個？

12歲男童遭槍殺 亞當斯：誰是下一個？

熱門新聞

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

2022-04-07 07:27
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

2022-04-06 07:31
紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

2022-04-09 07:32
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

2022-04-10 07:40
55歲兇嫌翁聲彬遭警方通緝。（警方提供）

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

2022-04-07 11:45

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？