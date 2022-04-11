市立大學教授：防疫放鬆和新變種 導致紐約病例上升

市立大學公衛研究所的病毒學教授納什。(取自市立大學公衛研究所網站)

針對紐約近日重又走高的新冠疫情 ，紐約市立大學(CUNY)公共衛生研究所(Graduate School of Public Health)的流行病毒學教授10日表示，需要謹記紐約仍處在病毒大流行之中，日漸寬鬆的防疫 政策以及傳染性更強的Omicron變種病毒的亞變種BA.2病毒，促成了又一波的上升病例。

市立大學公衛研究所的病毒學教授納什(Denis Nash)表示，新冠疫情走高在意料之中，民眾需要謹記紐約仍處在病毒大流行之中，日漸寬鬆的防疫政策以及亞變種BA.2病毒，導致了病例上升，政府正在取消一項又一項的防疫規定，期望老百姓們在個人防控層面能做得更多。

納什還說，做居家檢測 的民眾在減少，面向公眾的新冠檢測開設得也越來越少，當測試量不足時，不能過分依賴來自公共衛生系統的數據，「很難確切知道疫情到底發展得如何了」。

關於染疫後持續新冠症狀長達數周、數月甚至數年的新冠「長期後遺症」，納什則表示，「新冠長期後遺症」對有免疫缺陷或基礎疾病的患者來說持續的威脅，如今避免染上新冠的主要原因就是避免成為長新冠患者，即使接種了疫苗，仍然沒有足夠的數據以及探討表明可以避免新冠長期後遺症。