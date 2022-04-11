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揮斧破窗盜長島華人槍店 小偷當場被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約火器站店內，槍枝琳瑯滿目。(桑Sam提供)
紐約火器站店內，槍枝琳瑯滿目。(桑Sam提供)

長島納蘇郡(Nassau County)一家華人槍店10日凌晨發生一起破窗竊案，事先已在店內踩過點的33歲嫌犯，當夜手持一把長柄大斧，砸碎玻璃櫥窗，竊取一把古董槍後被警方抓獲，華人店主感嘆當地治安原本很好，只是近月接連發生劫案，「連槍店都敢槍，已經真的無法無天」，呼籲民眾注意公共安全。

影音來源：桑Sam提供

納蘇郡警方表示，報住在布碌崙(布魯克林)的33歲男性杜勒恩(Frantzcy Dorelien)，當夜從布碌崙乘坐公共交通至長島，10日凌晨1時左右，他手持一把長柄大斧，砸碎了位於長島米尼奧拉(Mineola)威利斯大道(Willis Ave)283號的「紐約火器站」(Equilibrium Firearms)，竊取了一把店內陳列的古董槍，當地警員巡邏時看到被砸碎一地的玻璃，以及店旁身穿黑色衣褲、背著後肩包的杜勒恩，進行調查後於1時45分將他逮捕。

警方表示，杜勒恩共造成4800元的商店損失，控以三級入室盜竊(Burglary)、持有盜竊工具、三級刑事毀壞(Criminal Mischief)、四級非法持有贓物、四級非法持有武器罪，已於當日在法院過堂。

「紐約火器站」為華人桑Sam在兩年前所開，他表示幾天前杜勒恩已來他的店裡「踩過點」，向店員搭話，當時他說自己從布碌崙來，沒有持槍執照，這是店內首次發生竊案，目前，警方已把古董槍歸還給他。

桑Sam還說，米尼奧拉小鎮原本治安很好，當地的樓宇局甚至不准許商家安裝拉閘鐵門，而需安裝玻璃大門，可見「家家戶戶都不太設防」，他因經營槍店，也是耗時四個月，才獲許在玻璃大門後五呎安裝鐵閘門，使用子彈殼的現代槍枝，當日都已鎖入鐵柵門後的槍械庫，而用火藥的古董槍，則陳列在玻璃大門與鐵柵門間的櫥窗之內，由於現代槍枝與古董槍在外貌上相似，推測嫌犯杜勒恩以為自己盜竊的就是可隨時使用的現代槍。

桑Sam表示，店內安裝的監控視頻顯示，嫌犯在巡邏警員轉彎還未徹底走遠時就已開始作案，且行竊目標還是由聯邦火藥局直接管轄的槍店，「已經真的無法無天」，近一個月內，還有兩名從紐約市乘公共交通而來的嫌犯，深夜連砸六七家附近店鋪的玻璃櫥窗後入室盜竊，附近的大頸(Great Neck)地區也有車輛不斷被偷，米尼奧拉的當地居民還反應，有不明人士敲他們的大門，令人不可不防，來到店裡買胡椒噴霧水的居民也是越來越多，呼籲民眾注意公共安全。

33歲男嫌犯杜勒恩手持大斧砸店。（圖：桑Sam提供）
33歲男嫌犯杜勒恩手持大斧砸店。（圖：桑Sam提供）
33歲男嫌犯杜勒恩。（圖：納蘇郡警局提供）
33歲男嫌犯杜勒恩。（圖：納蘇郡警局提供）
華人槍店「紐約火器站」被砸，古董槍被盜。（圖：桑Sam提供）
華人槍店「紐約火器站」被砸，古董槍被盜。（圖：桑Sam提供）
紐約火器站店內，槍枝琳瑯滿目。(桑Sam提供)
紐約火器站店內，槍枝琳瑯滿目。(桑Sam提供)
紐約火器站店內，槍枝琳瑯滿目。(桑Sam提供)
紐約火器站店內，槍枝琳瑯滿目。(桑Sam提供)

長島 布碌崙 華人

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