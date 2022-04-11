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紐約幽靈槍氾濫 參議員舒默籲嚴打

記者胡聲橋／紐約報導
國會參議員舒默呼籲聯邦及州、市政府打擊紐約市和長島街頭的幽靈槍。(Getty Images)
國會參議員舒默呼籲聯邦及州、市政府打擊紐約市和長島街頭的幽靈槍。(Getty Images)

布朗士一名16歲女高中生上周在學校外被流彈擊中，無辜喪生；紐約州國會參議員舒默(Charles Schumer)10日表示，紐約市的幽靈槍出現「爆炸」，他呼籲聯邦及州、市政府採取行動，打擊紐約市和長島街頭幽靈槍急劇增加的問題。

身為參院多數黨領袖的舒默表示，聯邦政府必須立即採取行動，按照聯邦法律，將幽靈槍套件(ghost gun kits)歸類為槍械；他還表示，政府必須對幽靈槍進行強制性的背景調查，並要求為這些幽靈槍提供序列號。

舒默還引用了紐約警方歷年繳獲的幽靈槍的數量，2018年17把、2019年48把、2020年145把、2021年375把；四年間，幽靈槍數量直線上升。紐約市警方估計，2022年將會有超過500把幽靈槍被繳獲。舒默說，這一趨勢令人擔憂。

根據警方調查，在布朗克斯預備特許學校(Bronx Preparatory Charter School)外導致16歲女高中生楊博(Angellyh Yambo)身亡的流彈就是從一把幽靈槍中射出的。

上周五(8日)下午約1時45分，17歲的萊恩(Jeremiah Ryan)與四人發生爭吵，其中一人做勢拿武器，這使萊恩產生誤判，他拔出槍，開始射擊；警方說，萊恩共開了六槍，其中一顆子彈打中了一個街區以外，正離開學校，走在回家路上的楊博的背部，導致她喪命。

萊恩逃回家後被警察拘捕，警方還找到了一把手槍，被懷疑是作案用槍；警方認為，萊恩把槍裝進一個黑塑料袋，扔出窗外，企圖湮滅證據。

擊中楊博的子彈來自於一把Polymer 80 9毫米口徑手槍，這是一把幽靈槍；幽靈槍是指用網上購買的各種部件組裝而成的槍枝，無法追查來源。

紐約市 長島 警察

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