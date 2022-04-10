紐約州2200億元預算通過 將降燃油稅、提高看護工資

州府已經與州議會就2023財年預算達成協議並投票通過，聚焦選舉年引起選民共鳴的問題。(州長辦公室提供)

紐約州 府已經與州議會就2023財年預算 達成協議並於9日投票通過，2200億元的金額比州長霍楚 (Kathy Hochul)最初提出的版本多出40億元；除了華裔社區關注的保釋制度改革外，預算中將提高醫療保健和家庭護理人員的工資，到12月每加侖汽油的價格將降低16美分，並幫助紐約人還清未付的房租和水電費。

過去幾十年裡，預算常常被用作通過重大政策立法的工具，而今年則被用來解決預計會在選舉年引起選民共鳴的問題。

稅收減免方面，紐約將為中低收入房主提供22億元的一次性房產稅退稅，這一退稅將在今年秋天到來；州還將原本計畫在2025年才會全面實施的減稅措施，提前預計到2023年4月實施，將中產階級的稅率降低1億6200萬元。

保釋法改革上，預算將遵循霍楚此前提議，賦予法官更多權力，包括允許對慣犯、仇恨犯罪嫌犯和槍枝暴力犯罪嫌疑人設保釋金，同時嫌疑人的犯罪紀錄也將被法官納入考量。

為應對油價飆升，紐約州將從6月1日起至今年年底將每加侖汽油的燃油稅下調16美分，州府也已要求各縣考慮採取同樣措施；預計能為全州民眾和商家總共節省約5億8500萬元。

育兒方面，紐約州將在下一個財年花費大約10億元，將兒童保育津貼的領取資格提高到聯邦貧困水平的300%；霍楚表示，這一舉措將有助於擴大一半以上扶養孩子的家庭，還將提高某些保育機構的報銷率。

預算案的其他內容還包括住房補貼；預算中計畫撥款2億5000萬元幫助無力支付水電費的紐約租客，還將撥款9億2500萬元，幫助在疫情期間因房客拖欠房租而掙扎的房東。

對於家庭護理員的工資，州府計畫在未來幾年花費74億元，將家庭護理員每小時的工資提高三元，但該漲幅仍低於家庭護理公平薪酬法案(Fair Pay for Home Care Act)所要求的最低50%工資增長。

此外，預算案還將疫情期間臨時設立的酒精飲料允許外帶的規定將被延長至2025年4月，並同意在頒發牌照在紐約市新設三個賭場，以及為水牛城比爾隊新場館撥款等。