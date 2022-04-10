雷克島監獄危機四伏 議員籲擴大心理治療服務

雷克島有近半數獄友需要定期接受心理諮詢，但由於服務不足，造成囚犯及獄警的安全都未能獲保障。(美聯社)

六個月前，國會眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)開始對紐約市雷克島(Rikers Island)監獄 的複雜情況展開調查，近期做出總結，指出監獄生活環境依舊令人難以接受，恐怕潛在更糟糕的危機；多位國會議員近日致信給市長亞當斯 (Eric Adams)，呼籲其盡快為囚犯擴大心理健康 資源，以免更多人死於獄中。

日前國會眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)、歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、以及馬州國會眾議員拉斯金(Jamie Raskin)聯合致信亞當斯，督促他擴大雷克島監獄心理健康部門的服務，並鼓勵地方檢察官及法院將更多案件轉介至精神健康法庭審理；針對犯下非暴力指控、患有精神疾病的被告，可考慮向其採取具有特殊支持管理的監督(supervised release)項目而不是囚禁。

雷克島監獄環境惡劣，國會眾議員要求亞當斯擴大心理健康資源。(路透)

他們指出，近半數的獄友需定期接受心理諮詢，但由於服務不足，造成囚犯及獄警的安全都未能獲保障；根據報告，去年共有16人死於獄中，比前五年加起來的總數還多，今年截至當前已有三人獄中身亡，聯邦監察員警告還會有即將到來的危險，威脅著監獄裡頭的所有人員。

監獄的惡劣環境已違反了公民權利和美國第八修正案，即是殘忍及不尋常的懲罰，議員表示可能要聯邦行動介入來解決問題。

但在信中也肯定亞當斯擴大精神病床資源、處理遊民霸占地鐵等問題，要求其在本月22日(周五)針對雷克島情況、心理健康服務，向委員會提供報告；對此亞當斯辦公室目前未作出回應。

由於雷克島監獄遭人詬病，前市長白思豪(Bill de Blasio)為取代雷克島監獄，而計畫在包括曼哈頓華埠在內的社區興建四座城區監獄，引起社區強烈反對，認為從系統做根本的改善才是解決問題之道。

目前華埠城區監獄選址周邊已築起圍牆，預計在下周動工；不少反對城區監獄的華人組織，打算冒著被拘捕的風險也要阻止動工，號召華人居民、小義大利的居民及業者以及民選官員，於本月11日(周一)早6時45分，在中央街(Centre St.)交白街(White St.)處抗議。