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華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

記者顏潔恩／紐約報導
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)
華裔醫生建議50歲以上符合條件長者、有免疫系統缺陷的人應及時接種第二劑補強針。圖為護士為耆老接種疫苗。(市長辦公室提供)

紐約市府最新統計數據，曼哈頓華埠及下東城的新冠陽性率，在全市五大區的各個郵編中排名第六；對於已開放接種的第二劑補強針，部分民眾仍觀望，華裔醫生建議，符合年齡條件者、有免疫系統缺陷的人，都應及時接種第二劑補強針。

由於Omicron新冠病毒亞變種BA.2病毒傳播快速，據市府官網最新數據顯示，郵遞區號10002的華埠與下東城社區新冠陽性率達7.56%，共128人確診，居全市第六；其他華人社區包括皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)日落公園等社區，陽性率則分別為3.86%和3.21%。

而自州府推行第二劑補強針以來，不少華人因疫情趨緩放鬆警惕，加上曾經可能經歷過疫苗副作用，仍抱有顧慮，事實上接種第二劑補強針的人並不多。

紐約仁德醫生集團內科醫生方赤心表示，長者或免疫力缺陷的高風險群體人士，接種疫苗後抗體消減的速度較快，接種補強針後帶來的保護力是可觀的。

她以診所內一名患有腸癌、高血壓的90多歲華嫗患者為例，去年底完成第一劑補強針接種，在今年初感染新冠病毒後僅出現低燒、咳嗽症狀，且很快痊癒，避免引發重症入院的危機。

還有不滿50歲民眾希望也能盡快接種第二劑補強針，不過家庭醫生楊李明則建議，由於目前沒有充足的研究證明，第二劑補強針是否能幫助年輕、相對健康的人抵禦新冠及變種毒株，學界針對短時間密集接種疫苗是否給免疫系統帶來負擔，也還未有定論，不符合資格者就無需搶著接種。

楊李明說，民眾可等待政府進一步消息，屆時並依據本身健康狀況、接種疫苗後產生副作用等因素，聽取醫生的意見再做決定。

已完成第二劑補強針的60歲華男林先生透露，除打針的手臂酸痛一整晚外，他並未產生疫苗副作用；他指出，一得到家庭醫生的指示後就馬上完成了接種。

儘管身邊很多朋友對疫苗仍抱有疑慮，但他認為此前都已接種多次，如果會出事早就已經出事；也相信科學的依據，州府推動接種肯定有充足的理由，民眾對疫苗的效力應仍具信心。

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