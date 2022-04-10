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聯邦檢疫基金用罄 紐約市府檢測仍免費

編譯孫梁／綜合9日電
由於聯邦緊急防疫援助資金不到位，全市部分檢測點可能不再提供免費檢測。（記者顏嘉瑩／攝影）
由於聯邦緊急防疫援助資金不到位，全市部分檢測點可能不再提供免費檢測。（記者顏嘉瑩／攝影）

隨著防疫措施的放寬以及傳染性強的Omicron亞變種BA.2的傳播，紐約市感染人數在過去幾周內暴增，為此全市增加許多檢測點。但因聯邦的緊急防疫援助資金不到位，部分檢測點已不再提供免費檢測，無論有無保險均可能面臨收費。不過紐約市表示，所有市府經營的檢測點依舊對所有人免費。

•何處提供免費檢測

市衛生部門在五個區設有許多免費檢測點，並可快速檢測抗體，民眾無需預約可自行前往，具體地點、檢測內容和等候時間等訊息可上https://reurl.cc/DdaM1N查詢。

市衛生局還在四個區設有八個可做PCR檢測的快篩站，24小時內出結果，但必須預約，可上網預約檢測。

有免疫功能缺陷或是年過65歲的人，可致電要求免費在家檢測，電話是(929)298-9400，致電時間為每天早9時到晚7時，每周七天。

民眾還可通過寄信索求聯邦政府的免費居家抗體檢測試劑，也可在五大區圖書館等文化機構領取免費的檢測試劑。

•檢測為何開始收費

2020年聯邦設立可為沒有醫保民眾提供檢測與治療的聯邦基金，如今資金用完，國會準備增撥100億元作為檢測、疫苗和治療的緊急援助，但因休會兩周，法案可能月底才能通過，期間民眾若無保險，可能就要自費檢測。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，紐約市免費檢測將不會受到影響，衛生部門也表示，無論有無能力支付、移民身分，每個人都應獲得檢測服務，健保也是人權。

民眾如果不是在市、州主辦的檢測點，最好先問清楚是否收費，同時也問保險公司是否可免費檢測。

•州府檢測站是否仍在

疫情期間州府在許多地方設立了大規模的檢測站，但許多在疫情減緩後撤銷，如有需要，會重新開放到6月。

•檢測點有無限制規定

紐約市建議所有人都做檢測，但部分檢測點有年齡要求，市衛生部門的移動式檢測點只為四歲以上者服務。但非市、州經營的檢測點可能有限制性規定。

•路邊檢測棚是否可信

私營檢測棚的差異很大，像是接受檢測的對象，或是部分檢測點可能隱藏收費，民眾在接受檢測前，應先詢問清楚。

檢測 紐約市 保險

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