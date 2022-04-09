供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

紐約市房屋租賃市場供不應求，租客搶租。(美聯社)

歷經兩年多疫情後，紐約市租屋榮景重現，短短一年情勢大翻轉，原已堪稱天價的房租因供不應求急速飆漲，漲幅史上罕見，激烈搶房戰開打。

曼哈頓 上東城88街414號統艙(studio)不久前掛牌月租1950元，位處五樓且無電梯、廚房沒有烤箱，在三組人爭搶下以2100元出租。地產經紀Corcoran Group 一個月前一聯排別墅也引起多人競租，掛牌月租7250元，最終敲定9000元；2月份位於西村(West Village)的另一出租房搶租更激烈，有200多個詢價、15個報價，掛牌三天敲定7100元，遠高於掛牌價6000元。

紐約市售屋競標早已司空見慣，競租則是頭一遭。

紐約市租屋市場2021、2022年第一季相去甚遠。曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區去年第一季租金 中位數續跌至歷史低點，而根據房地產業者道格拉斯·埃利曼(Douglas Elliman)統計，這三區2022年2月淨有效租金中位數飆漲，掛牌公寓數量卻直降，供不應求，租金競標戰十分激烈。

曼哈頓招租房2月份17.7%引起競租，高於去年2月尋常的0.9%；布碌崙、皇后區競租率各大升至19%、9.6%。

編撰埃利曼報告的米勒(Jonathan Miller)說，競租戰無處不在，主因待租房庫存大降。Coldwell Banker Warburg地產經紀人科瓦爾丘克(Bill Kowalczuk)也說，疫情期間人們搬離市區，租金下降，如今需求回升、供應不足，庫存非常吃緊，導致租金上漲至25年來未曾見過的行情。

房客加比弗里德(Gabbie Fried)覺得受夠了，在社群媒體貼文訴苦；她是一名演員，2021年搬進曼哈頓上西區公寓，日前打算續約時發現月租大漲800元，大吃一驚，二話不說打包搬離，她覺得出租管理公司太貪婪。

房東 也有難處。為大樓樓主發聲的租金穩定協會(Rent Stabilization Association)代表里奇(Frank Ricci)說，房東面對不斷上漲的房產稅和水電等公用事業費用，不得不將成本轉嫁給房客。

里奇表示，房東、房客都因成本增加而受苦，他將矛頭指向政府。

房東希望民選官員降稅，房客希望房東降租金。但近期內任一方的願望都難實現。