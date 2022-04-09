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房客藉申請補助2年欠租6萬…房東獨扛房貸地稅 苦不堪言

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州法傾向保護房客，房東抱怨收不到租金。圖為此前州長簽法延長禁止逼遷令，房東不滿示威。(本報檔案照)
紐約州法傾向保護房客，房東抱怨收不到租金。圖為此前州長簽法延長禁止逼遷令，房東不滿示威。(本報檔案照)

為幫助新冠疫情期間失去收入來源的低收入家庭直接提供租金補貼，州府推出「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)；但一名布碌崙(布魯克林)華人房東日前抱怨，租客屢次以申請ERAP為由拒交租，兩年已收不上租金，明明負擔得起卻一直濫用該計畫，反倒是遲未收到錢的房東很吃虧。

在羊頭灣擁有兩間住宅的朱瓊(Joan Zhu，姓名皆音譯)表示，其中一家房客過去兩年未曾交租，已拖欠6萬元，儘管有穩定收入，但還是屢次申請ERAP想獲取租金補貼；當不符合條件而遭拒絕後，房客又再次遞交申請，此後在州府審核這份申請長達六個月的期間，繼續拖延不交租。

這令朱瓊感到不公平，ERAP為低收入家庭提供援助，但許多可負擔得起的小康租客家庭卻利用系統的漏洞謀利，但房東卻很難從政府獲得類似補助；她提到，像是針對房東提出的「房東租金補助計畫」(LRAP)，就要求拖欠房租的租客已騰出物業離開才可申請，但先前受到「禁止逼遷令」的限制，很多小房東並不符合這項要求，無法遞交申請。

另一方面，ERAP只補貼過去一年、或是未來三個月的租金，對朱瓊這樣已兩年未收到租的房東而言，還是無法拿回完整的欠租；LRAP於去年11月便停止接受申請，除房客主動交租、或依賴ERAP補貼外，房東別無他法。

朱瓊表示，目前用著孩子原本上大學所存的積蓄，來支付房屋貸款，要不然就會失去一切。

另一名居住在長島納蘇郡(Nassau County)的華人小房東蘭若(Ruo Lan)也面臨相似遭遇，她的房客過去曾獲州府補助，但去年9月計畫截止後便不再交租，目前已拖欠1萬2600元；而她則面臨高達1萬2000元的房產稅，72歲的丈夫不得已找了兼職工，以承擔這些費用。

她還表示，租客正占用的該棟房子，原本是要給做為退伍軍人的女兒居住，疫情下女兒一度無家可歸，但還是重新振作，在當地的藥房找到一份工作；希望與租客的糾紛可趕緊解決，把房子空出來給女兒安家。

房東 租金 租客

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