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全州新冠病例破500萬 紐約市訓練移民護士

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市醫護人員緊缺，目前開放曾在外國持有護理學位的民眾訓練成為合格護士，彌補勞力問題。(路透)
紐約市醫護人員緊缺，目前開放曾在外國持有護理學位的民眾訓練成為合格護士，彌補勞力問題。(路透)

據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，新冠疫情爆發後的兩年多，紐約州新冠病例總數已積累突破500萬大關；由於疫情導致勞工數量減少，市府正積極透過培訓和認證曾在國外從事護理工作的移民，成為合格護士以彌補醫療系統中的人手短缺問題。

2020年3月1日，一名39歲的曼哈頓女性確診新冠病例，兩天後威徹斯特郡(Westchester County)一名律師確診第二病例，此後新冠病毒在紐約快速擴散。

新冠衝擊期間，紐約州長宣布緊急封鎖，紐約客需居家隔離防疫，醫院系統曾經歷崩潰、學校及商店被迫關閉等狀況，直到三款新冠疫苗面世以後，疫情才有了轉機，在2020年底，一名紐約市護士成為全美第一接種疫苗的人。

根據紐約州府，目前已累計有5萬5000人死於新冠，聯邦疾病防治中心(CDC)的數據為7萬人，而約翰霍普金斯大學則發布為6萬7000人死於新冠。

疫情對紐約在各方面都造成影響，雖然目前整個城市之於整個州，都努力在疫後復甦，但在勞工部分則仍出現短缺，其中又以醫護人員人手最缺乏。

市長亞當斯(Eric Adams)為協助紐約市的經濟復甦、彌補醫院人手不足，原本需要大量培訓和認證才可以成為一名合格護士，市府目前推出訓練課程計畫，專門招攬曾在家鄉從事過護理行業的移民，可以透過一系列培訓，成為合格護士。

該項目由市小商業服務局(Department of Small Business Services)執行，開放具有類似經驗、具有護理學位的民眾，在市立大學拉瓜地亞社區學院(LaGuardia Community College)、布朗士的李曼學院(Lehman College)報名免費課程，成為兼職或全職學生，完成課程後成為合格認證的護士。

申請者必須持有護理學位，可來自非英語國家，但必須會說英文或願意說英文、居住在紐約市、已完成疫苗接種，並能使用網路完成訓練；課程中所需的課本、備考用具、學習軟件等全免，可瀏覽https://reurl.cc/44EN7Y查詢更多詳情。

紐約州新冠病例總數已積累突破500萬大關。(美聯社)
紐約州新冠病例總數已積累突破500萬大關。(美聯社)

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