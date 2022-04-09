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未提交連署簽名 葛謨確定不參加民主黨州長初選

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長初選的連署簽名遞交截止日期已過，此前被指有可能再度出馬的前州長葛謨已確認未提交連署簽名。(本報檔案照)
紐約州長初選的連署簽名遞交截止日期已過，此前被指有可能再度出馬的前州長葛謨已確認未提交連署簽名。(本報檔案照)

紐約州長初選的連署簽名遞交截止日期已過，此前被指有可能再度出馬的前州長葛謨(Andrew Cuomo)已確認未提交連署簽名，意味他將不會參加民主黨初選；不過，他仍有可能以第三黨身分參加11月的普選；除民主、共和兩黨提名的霍楚(Kathy Hochul)和李修頓(Lee Zeldin)外，兩黨其他主要參選人均已順利入圍初選。

初選連署簽名7日下午截止，葛謨團隊的內部人士表示，葛謨「肯定不會以民主黨參選人身分遞交連署簽名」；不過，目前也不能排除葛謨秘密連署，若葛謨7日遞出連署簽名，州選舉委員會下周一收到，仍不算逾期。

即便不參加初選，葛謨仍可以第三黨身分參加普選，若決定參選，他須在5月31日前集聚4萬5000個連署簽名，其中至少有500個來自他所在的紐約州國會眾議員第26選區。

但知情人士透露，儘管醜聞纏身的葛謨尚未排除以獨立參選人身分角逐州長，但他如此做的可能性極小，因為一生都是民主黨人的葛謨可能不願攪局，讓共和黨在深藍州紐約漁翁得利；目前，葛謨的發言人拒絕對此置評。

民主黨其他參選人也將順利登上初選選票；州長霍楚因在民主黨代表大會上獲得85%的支持率而豁免連署簽名，威廉姆斯(Jumaane Williams)和蘇奧齊(Tom Suozzi)各自已集聚超過4萬個連署簽名，遠超1萬5000個的門檻。

共和黨方面，和霍楚一樣，已獲黨代會提名的李修頓不必集聚連署簽名；前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子小朱利安尼(Andrew Giuliani)集聚了3萬個連署簽名，商人威爾森(Harry Wilson)則集聚了3萬6000個，前威徹斯特郡長歐瑞祥(Rob Astorino)只集聚約2萬個，但也超過了的門檻。

葛謨 民主黨 霍楚

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