109分局長歐康納調任 新人選未定

市警109分局局長歐康納調任，新局長人選未定。(取自109分局推特)

紐約市警109分局局長歐康納(John O'Connell)8日發表聲明，表示自己將調任曼哈頓 北區分局(Midtown North Precinct)擔任指揮官(Commanding Officer)，離開工作兩年的109分局和法拉盛 社區；知情人士透露，目前新任局長尚未確定。

歐康納表示，將從現在起擔任曼哈頓北區分局指揮官，離任之際對法拉盛各級民選官員、社區及宗教領袖、還有廣大民眾們表達感激，「我想對支持和指導我工作的民代們說聲謝謝，和一起共事的109分局社區委員會主席菲利皮迪斯(Jerry Filippidis)表達感恩。」

此外，歐康納也贊揚109分局是警民合作的傑出典範，「民眾和警員們對109轄區社區的改善和奉獻精神令人振奮，所有人的付出和努力都不會白費。」

歐康納表示，在109分局的日子是人生中難忘的體驗，未來會永遠銘記在這裡奮鬥過的美好時光。

歐康納於2020年9月擔任109分局局長，此前曾在市警第20分局、第10分局、第28分局和第34分局工作，2016年11月晉升為警官(Captain)，2018年7月就任第九分局局長。

從警18年，出身警察 世家的歐康納，自家三代從警，其曾祖父為消防員，祖父、父親、母親、弟弟和妻子均為警察，祖父於1946年加入市警局，升任至警監(Chief of Operation)。