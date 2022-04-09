紐約客談／預算過關 霍楚州長勝率大增

延宕一周的紐約州新財年預算 談判終於達成協議，備受矚目的保釋制度改革也終於被納入預算案，讓疫情以來猖獗的犯罪問題終於有解決的指望；更重要的是，去年接替葛謨 當上州長的霍楚 ，終於通過預算談判證明了自己的能力，讓她競選連任的希望大增。

與立法機關的預算談判能否達成協議，是檢驗行政主官政治能力的最重要指標之一；相比全由州長任命、政治光譜相對單純的行政機關，立法機關代表更廣泛的民意，因此其政治光譜更為複雜，從極左到極右，要想達成協議，就必須兼照顧大多數人的利益，並說服所有人照顧主流民意。如果做不到這一點，或者自己的提案無法在立法機關通過，就很難說行政主官有統御全局的政治能力。

慶幸的是，雖然談判過程艱難，霍楚還是做到了這一點；其中，最大的爭議點無疑是保釋制度改革，儘管目前法案文本尚未公布，無法確定霍楚的全部設想是否實現，但顯然霍楚已經說服州議會的進步派接受現實；實現了這一點就有助於讓整個政治風氣繼續向溫和派靠攏，未來也有可能出台更多有助於恢復公共安全等符合溫和派利益的政策。

證明了自己的政治能力，就讓霍楚競選連任的希望大增；畢竟，她已經證明自己可以在團結溫和派與進步派的同時落實自己的施政，也能用自己的公共安全政策堵住溫和派參選人的攻擊，再加上進步派進一步式微，最大的潛在對手、前州長葛謨又不參加初選，基本可以確定霍楚至少能在初選中勝出；而若葛謨不在普選中攪局，下任州長仍非霍楚莫屬。

(紐約客談，每周二至周六見報)