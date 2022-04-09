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收緊保釋制度 亞當斯：州府力度不夠

記者和釗宇／紐約報導
亞當斯表示，州府的保釋制度改革改革力度太小。(市長辦公室提供)
亞當斯表示，州府的保釋制度改革改革力度太小。(市長辦公室提供)

紐約州府和州議會已在新財年預算中就收緊保釋制度達成協議，慣犯、仇恨犯罪和槍支暴力犯罪嫌疑人將可以設保；紐約市亞當斯(Eric Adams)8日表示，州府的改革力度太小，「仍有許多事需要做」才能扭轉紐約市犯罪猖獗的局面。

亞當斯8日在接受福斯新聞採訪時表示，「儘管我對州府及州議會開始採取行動處理公共安全問題表示讚許，但很顯然，還有很多工作要做。」他在接受NY1採訪時也表示，目前州議會仍在開會，需要做很多工作。

州府此前表示，州議會已經同意進行改革，包括允許對更多慣犯、仇恨犯罪嫌疑人和槍支暴力犯罪嫌疑人設保釋金，允許法官將嫌疑人的犯罪紀錄納入考量，確定此人是否可能對他人或群體造成傷害。

亞當斯此前一直力促修改紐約州2019年通過的保釋制度改革法案，通過收緊保釋制度遏制犯罪；不過，由於州議會尚未透露法案的文本細節，因此目前沒有界定「危險程度」的標準，而亞當斯曾表示，法官需要參考危險標準來確定是否能將嫌疑人放回社區。

除了收緊保釋制度外，亞當斯也拿到一些成果，例如中產階級減稅，但亞當斯並未拿到紐約市公校控制權的延長；他表示，「現在百萬紐約市公校學生仍處於不確定性當中，我們需要解決公校控制權的問題，我需要繼續在教育方面保持進步，同時也要在公共安全方面做出正確的決定，我會和州府繼續合作促成這些。」

10日標誌著亞當斯上任市長滿百天，當被問到百日施政進展時，亞當斯表示，「我對自己要求很嚴，我的耐心很少，我希望立刻改變現狀；我們需要確保安全，每一次槍響，都意味著我們讓一位市民陷入生命危險，就像上周因槍擊去世的12歲少年一樣，我們必須繼續做正確的事。」

此外，亞當斯近期加強清理遊民營地以及地鐵內執法，「我將繼續做這些事，因為我希望改善紐約市的生活質量，包括清除遊民營地這些讓生活質量下降常態化的東西。」

亞當斯 紐約市 公校

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