紐約州府預算達協議 6月起停收汽油稅

霍楚7日下午宣布，州府已經與州議會就2023財年預算達成協議。（州長辦公室提供）

州長霍楚 (Kathy Hochul)7日下午宣布，州府已經與州議會就2023財年預算 達成協議，2200億元的金額比霍楚最初提出的版本多出40億元；霍楚說，州議會已經同意州府提出的保釋制度改革提議，同時將從6月1日至年底之間暫停收取汽油稅；州議會則表示，將從7日晚起對預算各部分進行投票 ，預計8日將完成所有投票；不過，延長紐約市公校控制權的提案未被納入預算。

霍楚在與副州長本傑明(Brian Benjamin)、州府預算主任米希卡(Robert Mujica)聯合舉行記者會時宣布這一進展，但州眾議長希士提(Carl Heastie)和州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)未一同出現；霍楚說，「我們已經達成概念上的協議，從一開始就開展了非常好的合作；雖然花得時間有些長，我感謝大家的耐心，但這一切都是值得的。」

導致預算談判延宕的一個重要因素就是霍楚不久前提出的保釋制度改革計畫；霍楚說，州議會已經同意進行改革，包括允許對更多慣犯、仇恨犯罪嫌疑人和槍枝暴力犯罪嫌疑人設保釋金，允許法官將嫌疑人的犯罪紀錄納入考量，確定此人是否可能對他人或群體造成傷害，允許政府將精神疾病患者送入精神病院的「肯德拉法」(Kendras Law)「更有效率」，「對於擔憂犯罪猖獗的民眾來說，我們推出了綜合性的法案。」

新預算還決定，將從6月1日至12月31日取消每加侖16分的汽油稅，以緩解已經飆漲的汽油價格，預計能為全州民眾和商家總共節省約5億8500萬元。

預算案的其他內容還包括，重建公務員操守聯合委員會(Joint Commission on Public Ethics)、為兒童照護增加投資、增加醫護人員工資、加速中產階級減稅、增加州大系統投資等；此外，預算案還將疫情期間臨時設立的酒精飲料允許外帶的規定將被延長至2025年4月，並同意在頒發牌照在紐約市新設三個賭場，以及為水牛城比爾隊新場館撥款。

不過，延長紐約市長公校控制權的提案未被納入預算案；市長公校控制權將於6月到期，霍楚此前提出將控制權延長四年，但這一議題在參眾兩會未被討論，亞當斯3月8日之後也未再出面遊說此事；根據經驗，州議會會暫時將市長公校控制權案留存，作為與市府談判的籌碼，通常會要求市長親往州府說服州議會。

州眾議會多數黨領袖斯托克斯(Crystal Peoples-Stokes)表示，州議會將從7日晚開始對各部分預算開始投票，預計8日將能完成所有投票；「我們7日一早就在開會，也將繼續開會，因為仍有一些文本細節未被敲定，我認為投票將從7日晚開始，希望能夠讓大家歡度周末。」