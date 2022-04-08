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疫情升溫 紐約州法院逾百員工未打疫苗被解職

記者和釗宇／紐約報導
紐約州疫情繼續升溫，日新增病例突破5000例。（美聯社）
紐約州疫情繼續升溫，日新增病例突破5000例。（美聯社）

紐約州疫情繼續升溫，日新增病例突破5000例；紐約州法院法庭管理辦公室(Office of Court Administration)日前表示，全州法庭系統有103名法庭員工未能按規定接種新冠疫苗，即將被解職。

州府數據顯示，全州6日新增病例5784例，檢測陽性率為3.68%，住院人數、ICU人數和插管治療人數均有所增加，新增死亡十人；儘管紐約市疫情較全州其他地區較輕，但也處於上升趨勢，七天平均陽性率升至2.4%，曼哈頓高達3.46%；市府此前表示未來幾周全市可能成為疫情「中風險區」，已經開始增加檢測資源，若情況必要還將發放600萬個免費的居家檢測包。

同時，州府7日表示，從4日起州衛生廳已經不再要求檢測機構提供陰性的快速抗原檢測的結果，但陽性的抗原檢測結果將繼續被統計為陽性病例，檢測機構的所有其他檢測報告均應為PCR檢測結果；州府表示，此舉將導致總檢測結果數量減少，意味著檢測陽性率可能增加，因此每10萬人的感染率將成為最可靠的疫情指標，而非檢測陽性率。

另外，法院法庭管理辦公室發言人查爾芬(Lucian Chalfen)表示，該辦公室兩周前就向所有未接種人員發出通知，告知若在4月4日之前仍未接種將被解職；其中有一人選擇辭職，11人選擇退休，還有41人最終選擇接種，其餘將被解職。

查爾芬表示，未按要求接種的法庭員工中包括四名法官，「其中兩人住在紐約市，兩人在紐約市外，這些法官將繼續被禁止進入法庭，必須繼續在家工作，有刑案審訊工作的法官將被禁止聆訊；我們從一開始就說的很清楚，所有不按規定接種疫苗的法官將被已送司法操守委員會，由後者決定他們的去留。」

拒絕接種疫苗的法庭人員還包括在州上訴法院擔任法官時間最長的李維拉(Jenny Rivera)，她由前州長葛謨(Andrew Cuomo)2013年提名擔任周上訴法院法官，自去年10月起就在家工作；目前李維拉拒絕對此做出回應，上訴法院發言人則表示這是李維拉的健康隱私。

全州法庭系統有103名法庭員工未能按規定接種新冠疫苗，包括州上訴法院法官李維拉在...
全州法庭系統有103名法庭員工未能按規定接種新冠疫苗，包括州上訴法院法官李維拉在內。（美聯社）
紐約州修改疫情統計標準，抗原檢測的陰性結果將不被納入數據。（美聯社）
紐約州修改疫情統計標準，抗原檢測的陰性結果將不被納入數據。（美聯社）

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