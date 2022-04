華埠、小義區 攜手反建監獄遊民所

凌德麗表示日前大中午在勿街上,就看到年長者被遊民騷擾。(記者顏嘉瑩╱攝影)

300多名居住在曼哈頓華埠 、小義大利 的居民、學童及社區人士6日傍晚集結在下城市政廳前,再度反對社區在現有的六間遊民 相關設施上,再興建四間遊民所及監獄;與會者大喊著「華埠與小義大利團結」、「不要更多遊民所」(No more shelters)等口號,要求市長亞當斯(Eric Adams)傾聽來自居民對治安的憂心及恐懼,立即停止興建更多遊民所。

集會由「社區保護及改善聯盟」(Alliance for Community Preservation and Betterment)組織,反對在華埠的十個遊民收容所,吸引300多名與會者到場參加,其中除了華人居民,還有小義大利的居民及業者,同時更有大批的華埠顯聖容天主教堂(Church of the Transfiguration)學校家長、學生,舉著抗議牌站在人群中。

就讀小學六年級的學生李家𤑚表示,這是該校學生參加的第二場抗議活動,「安全是人類的基本權利,我們不該需要為了保護自身安全而抗議」;她說:「華埠是我們的家,這些遊民所將會置我們於危險之中,我們不能再建更多遊民所,我們需要停止仇恨亞裔犯罪,而這些遊民所將無法幫助我們往那個方向前進。」

另外也有學生表示,日前曾經有兩名疑似有精神問題的遊民在光天化日下闖入該校遊樂場,當時現場有許多學童正在玩耍,遊民闖進來後學童都感到相當害怕,校方也立即採取行動,將學童帶進教室並驅趕遊民。

上月底在曼哈頓第二社區委員會舉行全體會議時,就有大批民眾和家長聚集在紐約中華公所,線上參與會議,表達對遊民所的強烈反對;中華公所主席曾偉康說,遊民所對社區、孩童的未來和安全都扮演著至關重要的角色,希望居民的聲音可以被市府聽見。

州高等法院退休法官凌德麗則分享日前她親眼看到在華埠勿街(Mott St.)上的大中午,遭到遊民騷擾的年長者、觀光客和行人,「這是已經有六間遊民所的華埠,再有四個將會如何?」

在小義大利開業已經有130年烘焙坊業主則說,疫情嚴重影響華埠、小義大利生意,如果遊民所再建導致治安問題,將無法恢復對社區造成的傷害;他要求當局審慎思考,並讓所有紐約市的社區都「公平分攤」(fair share),而不是把華埠、小義大利當成紐約市的「垃圾場」,容納所有的嫌惡設施。