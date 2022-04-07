住房可負擔、減少遊民 確保公共安全2關鍵

調查顯示，紐約市民認為減少遊民是確保公共安全的兩大關鍵之一；圖為警方在街頭清理遊民。(路透)

結集少數族裔社區組織為市府獻策的 NYC Speaks公布歷來最大規模政策調查結果，發現住房可負擔、減少遊民 是確保公共安全的兩大關鍵。

NYC Speaks由紐約市長亞當斯 (Eric Adams)成立，期為市府帶來多元聲音； 6萬2000名受訪者就公共安全和基礎設施、教育和種族平等問題回應，其中，針對公共安全優先事項，可負擔住房和減少遊民是受訪成年人的首要兩個選項，增加社區警察數量和經常出巡是第三選項。

正值亞當斯上任將滿100天之際，調查結果公布。期間，民主黨人士採取更積極的警務方式、下令打擊遊民，引發批評；亞當斯試圖將暑期青年工作酬勞上調 50%、致力擴大所得稅抵免計畫以解決犯罪的根本原因，專家稱這有助於貧困紐約人。

亞當斯政府領頭的200萬元計畫由福特基金會(Ford Foundations)和羅賓漢基金會(Robin Hood Foundation)等慈善團體資助。

諮詢小組HR&A Advisors與80位社區人士協助編制調查題目，共有27個問題，翻譯成10種語言。調查小組與18個社區組織合作，五大行政區及教育部 門協助。教育部門對1萬8000名14 至17歲青年及公共圖書館進行訪查。

NYC Speaks聯合執行董事布萊克(Shango Blake)說，亞當斯很想與紐約人合作解決紐約問題。紐約副市長懷特(Sheena Wright)表示，調查結果將用以制訂政策。

調查根據種族和收入進行統計。針對市府如何力求社區安全，年收入低於3萬5000元的亞裔最常提到增加警察值勤；針對公共交通，白人最重視維護地鐵和公車，黑人首重搭車更安全。依世代分，受訪成人將創建娛樂中心列為頭等大事，青少年最希望社區有高速網路。

NYC Speaks 聯合執行董事、HR&A Advisors 合夥人 麥克萊恩(José Serrano-McClain) 說，將在全市100場活動展示數據並關注代表性不足的社區，希望激發紐約人表達心聲。