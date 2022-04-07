我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

南加華人有正職樂當臨演 陪襯明星賺外快 樂此不疲

住房可負擔、減少遊民 確保公共安全2關鍵

編譯周芳苑／綜合6日電
調查顯示，紐約市民認為減少遊民是確保公共安全的兩大關鍵之一；圖為警方在街頭清理遊民。(路透)
調查顯示，紐約市民認為減少遊民是確保公共安全的兩大關鍵之一；圖為警方在街頭清理遊民。(路透)

結集少數族裔社區組織為市府獻策的 NYC Speaks公布歷來最大規模政策調查結果，發現住房可負擔、減少遊民是確保公共安全的兩大關鍵。

NYC Speaks由紐約市長亞當斯(Eric Adams)成立，期為市府帶來多元聲音； 6萬2000名受訪者就公共安全和基礎設施、教育和種族平等問題回應，其中，針對公共安全優先事項，可負擔住房和減少遊民是受訪成年人的首要兩個選項，增加社區警察數量和經常出巡是第三選項。

正值亞當斯上任將滿100天之際，調查結果公布。期間，民主黨人士採取更積極的警務方式、下令打擊遊民，引發批評；亞當斯試圖將暑期青年工作酬勞上調 50%、致力擴大所得稅抵免計畫以解決犯罪的根本原因，專家稱這有助於貧困紐約人。

亞當斯政府領頭的200萬元計畫由福特基金會(Ford Foundations)和羅賓漢基金會(Robin Hood Foundation)等慈善團體資助。

諮詢小組HR&A Advisors與80位社區人士協助編制調查題目，共有27個問題，翻譯成10種語言。調查小組與18個社區組織合作，五大行政區及教育部門協助。教育部門對1萬8000名14 至17歲青年及公共圖書館進行訪查。

NYC Speaks聯合執行董事布萊克(Shango Blake)說，亞當斯很想與紐約人合作解決紐約問題。紐約副市長懷特(Sheena Wright)表示，調查結果將用以制訂政策。

調查根據種族和收入進行統計。針對市府如何力求社區安全，年收入低於3萬5000元的亞裔最常提到增加警察值勤；針對公共交通，白人最重視維護地鐵和公車，黑人首重搭車更安全。依世代分，受訪成人將創建娛樂中心列為頭等大事，青少年最希望社區有高速網路。

NYC Speaks 聯合執行董事、HR&A Advisors 合夥人 麥克萊恩(José Serrano-McClain) 說，將在全市100場活動展示數據並關注代表性不足的社區，希望激發紐約人表達心聲。

亞當斯 教育部 遊民

上一則

紐約客談／新政府力不從心 民眾失望

下一則

華裔女警官出任公共房屋巡邏局長 轄區包括法拉盛

延伸閱讀

假扮記者質問亞當斯 市府員工被炒

假扮記者質問亞當斯 市府員工被炒
紐約市府員工假扮記者 質問亞當斯兒童口罩令 被炒魷魚

紐約市府員工假扮記者 質問亞當斯兒童口罩令 被炒魷魚
12歲男童遭槍殺 亞當斯：誰是下一個？

12歲男童遭槍殺 亞當斯：誰是下一個？
預防仇恨犯罪辦公室 亞當斯擬交給顧雅明

預防仇恨犯罪辦公室 亞當斯擬交給顧雅明
紐約客談／勿以惡小而不抓

紐約客談／勿以惡小而不抓

熱門新聞

路易斯披薩餐廳。(取自谷歌地圖)

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

2022-03-31 13:43
紐約市皇后區一名女護士在Tinder相親軟體結實了約會對象，遭騙回家後被毆打勒死。(Getty Images)

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

2022-04-02 15:07
曼哈頓華埠堅尼路31日早發生一起跳樓自殺案件，一名男子從一辦公樓上一躍而下落於人行道旁，當場身亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

2022-03-31 11:28
五位住在紐約的華裔男子涉嫌為數百萬毒資洗錢，陸續受審及獲刑。(取自WSBTV)

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

2022-04-05 10:39
在海外申請放棄美國國籍，需依移民法填寫相關表格後宣誓，並繳納2350元的申請費；圖為新公民宣誓入籍儀式。(Getty Images)

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

2022-04-03 07:29
警方向案發現場附近的住戶詢問監控錄像。(記者顏潔恩/攝影)

華嫗當街遭捅一刀 刺穿右腎 警列仇恨犯

2022-04-01 02:30

超人氣

更多 >
中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像
習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭
南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死

南加最適宜居住城驚爆血案 一家三口慘死
華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕