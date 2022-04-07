6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

一項新民調顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。(路透)

兩家調查公司6日公布對紐約市 的民調 顯示，59%的人相信如果永遠離開紐約，他們的家庭會有更美好的未來。

在Fontas顧問公司和「核心決策分析」(Core Decision Analytics)民調公司的調查中，不斷升高的犯罪和公共安全是民眾的關注，41%的人認為公共安全問題最重要，如果要留在紐約，犯罪和安全問題必須解決，而認為通貨膨脹、生活水準和汽油價格高是最大擔憂的人只占19%。

面對「永遠離開紐約，家庭的未來會不會更好」的問題，非常同意的人是25%，34%的人同意，很不同意的人是41%。在同意的群體中，49歲以下者超過65%，其中白人為49%，而非裔、西語裔和亞裔是60%以上。布朗士區和皇后區持同意看法的人最多，分別占到70%和65%，有子女的家庭是占68%。

調查是3月28至31日訪問840個登記選民的結果，正負誤差率為3.4%。

54%的選民認為紐約市走在錯誤的道路上，但46%的人認為紐約市的方向正確。

「核心決策分析」公司表示，犯罪是籠罩在紐約人頭上的烏雲，紐約客對自己在這座城市的未來有不確定感，他們希望看到社區的變化，只要解決紐約市的犯罪問題，人們的觀念就會扭轉。

41%的受訪者認可紐約市的生活品質，認為優秀和好的群體分別是占9%與32%；59%的人認為一般，其中23%的人認為差。

調查人員表示，擔憂犯罪和生活成本高的人占到60%，表明如果犯罪率和生活成本開始降低，紐約客對紐約市的看法也會迅速轉變。

在認為什麼是紐約的首要任務問題上，10%的人是選擇重開經濟與創造就業、9%的人稱是無家可歸、7%的人說是健保、3%的人認為是警察改革與問責，2%的人表示是教育。

95%的人贊成加大對販槍者的處罰力度，92%的人支持法官對保釋問題擁有更大的自由裁量權，85%的人贊成市警局新設的反槍支暴力部門，80%的人支持取消遊民 營地，77%的人贊同將遊民趕出地鐵系統。

調查還顯示，如果再度爆發疫情，75%的人支持實施口罩令，但25%的人反對。