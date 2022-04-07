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哈佛招生歧視亞裔案 估10月辯論明春宣判

記者和釗宇／紐約報導
SFFA主席布盧姆說，預計最高法院今年10月將對此案舉行辯論。（記者和釗宇／攝影）
SFFA主席布盧姆說，預計最高法院今年10月將對此案舉行辯論。（記者和釗宇／攝影）

「學生公平入學」組織(SFFA)和紐約同源會(CACAGNY)等6日在曼哈頓華埠舉行記者會，更新控告哈佛大學招生歧視亞裔案在最高法院的審理情況；SFFA主席布盧姆(Edward J. Blum)說，最高法院已經將哈佛案與該組織提訴北卡羅來納大學教堂山分校(UNC)招生歧視亞裔一案併案考慮，預計最高法院今年10月將舉行辯論；SFFA呼籲今年入學被拒的亞裔學生加入該組織積極發聲，為亞裔學生的未來爭取權益。

SFFA於2014年首次在麻州地方法院對哈佛提告，哈佛分別在2019年9月、2020年11月贏得初審及第一巡回上訴法院的上訴；去年2月，SFFA將該案上訴至最高法院，最高法院在今年1月受理此案，並把SFFA訴UNC歧視亞裔一案併案考慮。

「學生公平入學」組織6日在曼哈頓華埠舉行記者會，更新控告哈佛大學招生歧視亞裔案在...
「學生公平入學」組織6日在曼哈頓華埠舉行記者會，更新控告哈佛大學招生歧視亞裔案在最高法院的審理情況。（記者和釗宇／攝影）

布盧姆表示，SFFA和哈佛都在為此案奔走宣傳，目前已定SFFA將於5月2日向最高法院提交證據摘要，哈佛則將於5月9日對SFFA的證據作出回應；哈佛則將於7月25日提交證據摘要，SFFA則將在8月25日作出回應，預計最高法院10月將對此案展開辯論，宣判可能要等到明年春季。

SFFA的支援律師賽富阮(Dennis Saffran)則表示，有望替換即將退休的自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)的傑克森(Ketanji Brown Jackson)，目前仍擔任哈佛大學校董，她已經表示將迴避此案，如此一來大法官投票可能出現四比四平，如此則會判決哈佛獲勝，因聯邦第一巡迴上訴法院曾判哈佛獲勝，「即便如此，仍說明這一議題頗具爭議，若未來有機會提名更多保守派大法官，我們再提訴仍有獲勝的可能。」

此外，曾經兩次審理教育平權案的自由派大法官凱根(Elena Kagan)也可能迴避，若如此則勝算大增；但布盧姆也說，此案如果獲勝，將改變歷史，他希望所有大法官都能發聲。

如今已到今年大學申請結果發布的時間，布盧姆、同源會創會會長陳慧華、會長黃友興、美國亞裔教育聯盟創始人歐陽了寒，呼籲收到拒信的亞裔學生註冊加入SFFA，分享他們的故事，增加亞裔學生的聲量；布盧姆說，此前皮尤研究中心的民調顯示，廢除基於族裔的招生標準已經獲得大多數美國人的支持，「這是我們對訴訟保持樂觀的原因。」

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