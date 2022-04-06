華男命案賭檔 鄰居：又出事 每天都聞到濃濃大麻味…

命案發生的一樓可看到有多張麻將桌，警方5日繼續在場調查。(記者顏嘉瑩/攝影)

4日下午發生58歲華男 遭人刺死案的曼哈頓華埠 地下賭檔問題重重，附近鄰居5日表示，每天都可以聞到濃濃的大麻味，也時不時舉辦上百人的派對，對附近治安造成隱憂；5日現場仍拉著封鎖線，警探進進出出，而刺死華男的50多歲嫌犯仍在逃。

發生刺人案的華埠地威臣街(Division St.)125號，5日仍被警方的封鎖線包圍，不過建築大門敞開，58歲華男死者翁齊瑞(Qi Rui Weng，音譯)的被刺地點一樓，可看到擺放多張麻將桌，牆上則掛有美中兩國國旗，負責調查該案的警探不斷進出大樓。

案發現場旁邊的「花花美容纖體中心」經理麥Candy表示，該店已經開了13年，地下賭檔則是在近兩三年才開始營業，原本她見到門口掛著「金道一跆拳道館」，還以為是負責教孩子如何打跆拳道的武館；不過她說，每天大約晚上7時多她下班時，就會聞到該處飄出濃濃的大麻味。

麥Candy說，出入該處的基本都是華人 ，業主疑為一名30幾40歲的年輕華人，平時該棟建築大門緊閉，附近鄰居都不清楚裡面在經營什麼，不過由於該處業主經常將垃圾放到她的美容中心門口，她也因此多次報警，但警方都未質疑該處營業內容，直到去年8月發生的華女吸毒致死案，附近鄰居才發現這裡是賭檔淫窩。

對於4日傍晚的刺人案，麥Candy及附近店家都表示當下沒有聽到任何爭吵聲，直到警方接獲報案後，才知道隔壁「又」出事。

根據警方資訊，4日下午4時37分，警方獲報表示地威臣街125號有兩名男子打架，轄區市警七分局趕到現場後，發現58歲華男翁齊瑞軀幹上有一處刺傷，送往表維醫院治療最後傷重不治；據知情人士表示，翁齊瑞為福州琅歧移民，嫌犯則是紐約當地居民，做案當時身穿黑色夾克，目前雙方爭執原因警方則仍在調查。

不過有社區知情人士表示，案發原因疑似是因為聚賭產生糾紛；華人社區聚賭歪風盛行，除了地下賭檔外，在哥倫布公園中居民聚賭也早已是公開的秘密；該知情人士說：「這些人贏錢了就嫖妓，輸錢了就打架」，也由於難以管制，通常都得等到真正出事了，才會收斂一點。

地威臣街125號此前也曾發生命案，去年8月一名華裔女子在凌晨，被一群人以毛毯包裹抬到出租車送往法拉盛，到達後司機發現其氣息微弱無法叫醒而報警；救護車將她送至醫院，但在途中就已死亡。