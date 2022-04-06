假扮記者質問亞當斯 市府員工被炒
一位反對市府五歲以下兒童口罩令的司法局員工，日前假扮記者在市府記者會上向市長亞當斯(Eric Adams)發難，質問亞當斯為何還不取消兒童口罩令；市府5日確認，該員工已被解雇。
詹皮爾(Daniela Jampel)是前市司法局助理法務，此前多次組織和參加過反口罩遊行；她在4日市府的有關LGBTQ的記者會上假扮記者，提出與主題不相關的防疫問題，「幾周之前，你告訴家長們相信你，市府會解除兒童口罩令；十天前，你就站在這裡說兒童口罩令4月4日就將解除，但是現在依然沒有解除。」
亞當斯當時表示，若疫情無變化，可於4月4日解除兒童口罩令，但由於疫情已開始小幅反彈，市府日前決定延長口罩令。
當詹皮爾提問時，市府員工才意識到她不是記者，並試圖打斷他；但亞當斯沒有迴避，允許詹皮爾繼續問，亞當斯回答道，「現在已經出現新變種病毒，疫情數字也在上升，我們應該採取正確的防疫步驟，這是我作為市長的責任；我的確說過這些話，也會說到做到。」
紐約郵報報導，詹皮爾表示，她在衝撞亞當斯不到一小時後就接到了解雇通知；市司法局在一份聲明中確認，已經開除詹皮爾，稱「她做出向市府員工撒謊、假扮記者的決定，說明她完全缺乏判斷力和職業操守。」
司法局還表示，詹皮爾此前多次發布有擾其工作職責的言論，並表示開除詹皮爾的決定在4日之前就已經做出；消息人士稱，市府4月1日就已決定讓詹皮爾停職，因她寫推特批評亞當斯繼續維持兒童口罩令，並稱市府的政策是可恥的，對市府感到羞愧。
詹皮爾說，市府開除她的決定是「錯誤的」，她正在找律師尋求法律援助，將提出訴訟。
詹皮爾是三個孩子的母親，過去八個月來一直休產假，同時也積極參加活動反對紐約市公校的疫情防控舉措，並聯合創辦了維權組織「保持公校開放」(Keep NYC Schools Open)；知情人士透露，詹皮爾在2月中旬時仍能和上司保持良好關係，並被准許延長休長假，她的上司同時還表示期待她回崗工作。
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