假扮記者質問亞當斯 市府員工被炒

司法局員工詹皮爾日前假扮記者在市府記者會上質問亞當斯為何還不取消兒童口罩令，市府5日確認，詹皮爾已被解雇。（記者和釗宇／攝影）

一位反對市府五歲以下兒童口罩 令的司法局員工，日前假扮記者在市府記者會上向市長亞當斯 (Eric Adams)發難，質問亞當斯為何還不取消兒童口罩令；市府5日確認，該員工已被解雇。

詹皮爾(Daniela Jampel)是前市司法局助理法務，此前多次組織和參加過反口罩遊行；她在4日市府的有關LGBTQ的記者會上假扮記者，提出與主題不相關的防疫問題，「幾周之前，你告訴家長們相信你，市府會解除兒童口罩令；十天前，你就站在這裡說兒童口罩令4月4日就將解除，但是現在依然沒有解除。」

亞當斯當時表示，若疫情 無變化，可於4月4日解除兒童口罩令，但由於疫情已開始小幅反彈，市府日前決定延長口罩令。

當詹皮爾提問時，市府員工才意識到她不是記者，並試圖打斷他；但亞當斯沒有迴避，允許詹皮爾繼續問，亞當斯回答道，「現在已經出現新變種病毒，疫情數字也在上升，我們應該採取正確的防疫步驟，這是我作為市長的責任；我的確說過這些話，也會說到做到。」

紐約郵報報導，詹皮爾表示，她在衝撞亞當斯不到一小時後就接到了解雇通知；市司法局在一份聲明中確認，已經開除詹皮爾，稱「她做出向市府員工撒謊、假扮記者的決定，說明她完全缺乏判斷力和職業操守。」

司法局還表示，詹皮爾此前多次發布有擾其工作職責的言論，並表示開除詹皮爾的決定在4日之前就已經做出；消息人士稱，市府4月1日就已決定讓詹皮爾停職，因她寫推特批評亞當斯繼續維持兒童口罩令，並稱市府的政策是可恥的，對市府感到羞愧。

詹皮爾說，市府開除她的決定是「錯誤的」，她正在找律師尋求法律援助，將提出訴訟。

詹皮爾是三個孩子的母親，過去八個月來一直休產假，同時也積極參加活動反對紐約市公校的疫情防控舉措，並聯合創辦了維權組織「保持公校開放」(Keep NYC Schools Open)；知情人士透露，詹皮爾在2月中旬時仍能和上司保持良好關係，並被准許延長休長假，她的上司同時還表示期待她回崗工作。