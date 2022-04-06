華女研究生罹白血病 急尋匹配骨髓

32歲華裔女子許曉嵐罹患白血病，目前在洛杉磯接受治療。(取自推特)

在紐約長大的32歲華裔女子許曉嵐(Caryn Hsu)，不久前從紐約搬至洛杉磯 就讀研究所後，確診白血病；除了接受化療，也需要進行骨髓移植，但家人的骨髓都不匹配；「愛城教會」(Edge City Church)訂於本周末舉行兩場骨髓配對測試活動，歡迎18至40歲的民眾參加。

許曉嵐罹患白血病，目前在洛杉磯接受治療。(取自推特)

據親友介紹，許曉嵐是南加州大學(USC)研究生，在洛杉磯適應新環境時的某一天，她發現耳朵後面長出腫塊，例行體檢證實她罹患B細胞急性淋巴白血病。她說，從未想過自己會生重病，此後她一直保持樂觀心態，積極接受化療。

32歲華裔女子許曉嵐罹患白血病，目前在洛杉磯接受治療。(取自Instagram)

許曉嵐的表姐Jennifer 5日介紹，這類型白血病通常是發生在兒童階段，發生在32歲的許曉嵐身上是非常罕見的狀況；雖然醫院馬上安排她接受化療，不幸的是化療在消滅變異細胞的同時，也在殺死健康的紅血球及白血球；只接受化療的治癒希望很低，但是若能找到配對的幹細胞移植，就能將存活率提高到70%。

32歲華裔女子許曉嵐罹患白血病，目前在洛杉磯接受治療。(取自Instagram)

Jennifer說，在已有的全球幹細胞數據庫中，目前沒有適合許曉嵐的幹細胞配對，所以急需更多人參加配對測試；相同種族背景的人，配對率比較高，而現有數據庫中亞裔 捐獻者的人數相對少很多；例如，白人找到配對的機會是79%，但亞裔找到配對的機會只有47%。

32歲華裔女子許曉嵐罹患白血病，目前在洛杉磯接受治療。(取自推特)

許曉嵐的家人希望更多亞裔及華人有捐贈幹細胞的意願；如今抽取幹細胞的技術已比從前先進很多，捐贈過程與捐血類似，不需要動手術；骨髓配對的測試更為容易，只要簡單的口腔抹拭，就能知道骨髓是否與患者匹配。

32歲華裔女子許曉嵐罹患白血病，但心態樂觀，積極接受治療。(取自推特)

Be the Match機構已出面組織捐贈者登記活動；大約只需要一個人的五分鐘時間，在手機 上填寫一些信息，然後該機構會向他們郵寄一個拭子套件。願意幫助的人可以通過網頁https://my.bethematch.org/swabforcaryn登記，或以手機發送簡訊SWABFORCARYN至61474，取得免費測試。捐獻者年齡須在18至40歲之間，身體健康，並不限制捐獻對象。

許曉嵐也說：「如果您可以考慮進行擦拭和測試骨髓配對，那真的很簡單，不但免費而且很容易；如果您與我不匹配，也許您與其他人匹配，並可挽救他們的生命。」

32歲華裔女子許曉嵐罹患白血病，目前在洛杉磯接受治療。(取自推特)

在一連串的療程中，許曉嵐也需要不斷輸血；她的血型是B型、RH:+, 也可以接受O型血(RH +,-皆可)。

「愛城教會」的兩場骨髓配對測試服務，分別為9日(周六)上午11時至下午1時在長島Mineola Memorial Park(地址：195 Marcellus Rd, Mineola, NY 11501)舉行的復活節尋彩蛋活動，10日(周日)上午10時30分至下午1時在皇后區小頸的小頸大道(Little Neck Parkway)46-16號。Be the Match會派人到場採樣。