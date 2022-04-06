紐約市選區重畫將啟動 亞太裔維權團體動員發聲

市議會選區重畫即將啟動，維權團體5日在市政廳前舉行集會，動員亞太裔社區積極發聲。（記者和釗宇／攝影）

市議會選區重畫即將啟動，維權團體「亞太裔投票與組織增加公民參與」(Asian Pacific Americans Voting and Organizing for Increased Civic Engagement，APA VOICE)5日在市政廳前舉行集會，宣布將在全市舉辦五場里民大會，並出台各社區在此前國會議員和州議會選區重畫的分析報告，動員亞太裔社區積極發聲，在市議會選區重畫中維護權益，爭取將亞太裔社區納入相同選區。

影音來源：記者和釗宇

歐陽蕭安表示，亞裔人口過去20年來快速增長，現在已占紐約市近五分之一。（記者和釗宇／攝影）

APA VOICE由22個亞太裔維權團體組成，該組織協調員歐陽蕭安表示，亞裔人口過去20年來快速增長，現在已占紐約市近五分之一；「我們希望有和其他族裔平等的權利，來選擇自己選區的市議員，所以我們應該盡可能團結，不要分裂。」她說，目前布碌崙 (布魯克林)班森賀被分為兩個選區，應該合為一個，並且應該繼續讓下東城和華埠 保持在同一個選區。

朴約翰說，疫情以來亞裔社區受傷嚴重。（記者和釗宇／攝影）

民權中心執行主任朴約翰(John Park)說，疫情 以來亞裔社區受傷嚴重，「我們是第一個受疫情衝擊的社區，又是最後一個才恢復的社區，『中國病毒』、『武漢病毒』這種仇外用語也讓小商業者受到衝擊；我們只有團結，才能讓市議會對社區負起責任，來彌補疫情帶來的傷害，讓社區的利益最大化。」

APA VOICE還致信日前成立的紐約市選區重畫委員會，要求委員會在每個區舉行選區重畫公聽，確保民眾參與，並提供中文等翻譯服務。

該組織未來兩個月將在全市舉辦里民大會，動員民眾發聲；布碌崙里民大會訂於23日(周六)下午1時至3時在班森賀布碌崙華人聯合會舉行，法拉盛和貝賽里民大會訂於25日下午5時到7時在穆雷丘(Murray Hill)長島鐵路站舉行，華埠里民大會訂於27日(周三)下午1時至3時在華埠青年會(Chinatown YMCA)舉行。